Неделя-24: трагедия в Ала-Арче и кто претендует на кресло президента
До выборов президента Кыргызстана еще больше двух месяцев, но новостной фон вокруг них начинает активизироваться. Например, глава государства обратился к гражданам с предупреждением о рисках провокаций, направленных на разжигание межнационального конфликта между кыргызами и узбеками на юге страны в преддверии выборов.
По словам Садыра Жапарова, «деструктивные политические силы» стремятся организовать массовые беспорядки, чтобы сорвать голосование и воспрепятствовать завершению строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент напомнил о трагедиях 1990 и 2010 годов, призвал старшее поколение разъяснять молодежи последствия розни. Он подчеркнул, что правоохранительные органы располагают десятками тысяч камер видеонаблюдения для выявления и привлечения провокаторов к ответственности.
В политическом поле также активно обсуждают распад прежнего управленческого тандема. Бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев заявил, что после утраты властных полномочий экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев оказался в уязвимом положении и столкнулся с критикой со стороны недавних соратников. Суваналиев напомнил, что предупреждал Ташиева о необходимости строгой отчетности в рамках кампании по возврату активов в бюджет и считал ошибочной систему «института двух друзей», в которой главные полномочия концентрировались в руках руководителя спецслужбы.
Президентская кампания: кандидаты и сбор подписей
В Кыргызстане продолжается подготовка к президентским выборам, назначенным на 27 января 2027 года. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала предварительный список избирателей, в который вошли 4 миллиона 467 тысяч 40 человек. Проверить свои данные на участках или через портал «Тизме» граждане могут до 12 января 2027 года.
Количество претендентов на высший государственный пост достигло одиннадцати человек. Действующий президент Садыр Жапаров подал заявление о самовыдвижении и менее чем за сутки собрал 60 тысяч подписей через государственный портал «Тундук» при минимальном пороге в 30 тысяч.
Среди других претендентов на пост главы государства — экс-депутат Бактыбек Калмаматов, предприниматель Амур Айба Медер, бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, ставшая единственной женщиной среди кандидатов, Сыймык Жапыкеев, Аймен Касенов и другие.
Трагическая гибель 14-летнего Амира Кунакунова в природном парке «Ала-Арча» повлекла жесткие кадровые и правовые решения. Подросток потерял ориентир в горах 7 ноября, а его тело спасатели обнаружили 9 ноября в районе пика Электро. Проверка администрации президента выявила сбои при передаче сигнала о помощи и плохую координацию служб. По итогам расследования президент объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву, кабмин уволил заместителя министра Алмазбека Асанова и двух начальников профильных подразделений ведомства, а Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности.
Параллельно в юридическом сообществе обострилась дискуссия о необходимости реформирования судов. Адвокат Икрамидин Айткулов заявил, что из-за неэффективности следствия и судов президент вынужден «работать пожарным» во время поездок по регионам, лично разбирая жалобы граждан. Юрист подчеркнул: «Необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе обязанность судей давать мотивированный ответ на каждый существенный довод защиты и потерпевших, а Дисциплинарная комиссия Совета судей должна рассматривать жалобы на бездействие судей по существу». Правозащитница Чолпон Джакупова поддержала необходимость реформ, но выразила скепсис относительно готовности самой судебной корпорации к самоочищению.
Экономика, внешние проекты и здравоохранение
Садыр Жапаров принял в Бишкеке министров строительства стран Центральной Азии и генерального секретаря формата «Центральная Азия — Китай» Сунь Вэйдуна. Глава государства выразил заинтересованность в запуске масштабных совместных строительных проектов в преддверии саммита в Китае в 2027 году и отметил реализацию в республике государственной жилищной программы «Мой дом».
Макроэкономическую стабильность в республике продолжают поддерживать денежные переводы трудовых мигрантов. По данным НБ КР, в сентябре 2026 года в страну поступило 274,1 миллиона долларов, а совокупный приток с начала года достиг 2 миллиардов 343,2 миллиона долларов. Основной объем поступлений обеспечила Россия (249,5 миллиона долларов за сентябрь). С учетом оттока средств за рубеж в размере 181,8 миллиона долларов чистый приток капитала в республику за девять месяцев составил 2 миллиарда 161,4 миллиона долларов.
На внутреннем рынке, по данным Национального статистического комитета, владельцы 316 рынков за девять месяцев 2026 года заработали на аренде 3 миллиарда 92 миллиона сомов. Наиболее высокие ставки аренды торговых мест в Бишкеке (в среднем 335 сомов в день), самые низкие — в Иссык-Кульской области (73 сома).
Кабинет министров вынес на обсуждение проект шестимесячного запрета на импорт энергетических напитков с содержанием кофеина свыше 150 миллиграммов на литр.
В сфере здравоохранения власти готовятся к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом: по поручению замглавы кабмина Улана Маматканова в двух больницах Бишкека дополнительно развернули 350 инфекционных коек, включая 50 мест в детской городской больнице.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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