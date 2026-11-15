Неделя-24: трагедия в Ала-Арче и кто претендует на кресло президента

До выборов президента Кыргызстана еще больше двух месяцев, но новостной фон вокруг них начинает активизироваться. Например, глава государства обратился к гражданам с предупреждением о рисках провокаций, направленных на разжигание межнационального конфликта между кыргызами и узбеками на юге страны в преддверии выборов.

По словам Садыра Жапарова, «деструктивные политические силы» стремятся организовать массовые беспорядки, чтобы сорвать голосование и воспрепятствовать завершению строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент напомнил о трагедиях 1990 и 2010 годов, призвал старшее поколение разъяснять молодежи последствия розни. Он подчеркнул, что правоохранительные органы располагают десятками тысяч камер видеонаблюдения для выявления и привлечения провокаторов к ответственности.

« Если вдруг возникнет конфликт, у государства достаточно сил и возможностей, чтобы пресечь его в течение одного-двух дней. Однако, к сожалению, в таком случае неизбежно будут пострадавшие. Садыр Жапаров

В политическом поле также активно обсуждают распад прежнего управленческого тандема. Бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев заявил, что после утраты властных полномочий экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев оказался в уязвимом положении и столкнулся с критикой со стороны недавних соратников. Суваналиев напомнил, что предупреждал Ташиева о необходимости строгой отчетности в рамках кампании по возврату активов в бюджет и считал ошибочной систему «института двух друзей», в которой главные полномочия концентрировались в руках руководителя спецслужбы.

Президентская кампания: кандидаты и сбор подписей

В Кыргызстане продолжается подготовка к президентским выборам, назначенным на 27 января 2027 года. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала предварительный список избирателей, в который вошли 4 миллиона 467 тысяч 40 человек. Проверить свои данные на участках или через портал «Тизме» граждане могут до 12 января 2027 года.

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Количество претендентов на высший государственный пост достигло одиннадцати человек. Действующий президент Садыр Жапаров подал заявление о самовыдвижении и менее чем за сутки собрал 60 тысяч подписей через государственный портал «Тундук» при минимальном пороге в 30 тысяч.

Среди других претендентов на пост главы государства — экс-депутат Бактыбек Калмаматов, предприниматель Амур Айба Медер, бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, ставшая единственной женщиной среди кандидатов, Сыймык Жапыкеев, Аймен Касенов и другие.

Трагическая гибель 14-летнего Амира Кунакунова в природном парке «Ала-Арча» повлекла жесткие кадровые и правовые решения. Подросток потерял ориентир в горах 7 ноября, а его тело спасатели обнаружили 9 ноября в районе пика Электро. Проверка администрации президента выявила сбои при передаче сигнала о помощи и плохую координацию служб. По итогам расследования президент объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву, кабмин уволил заместителя министра Алмазбека Асанова и двух начальников профильных подразделений ведомства, а Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности.

Параллельно в юридическом сообществе обострилась дискуссия о необходимости реформирования судов. Адвокат Икрамидин Айткулов заявил, что из-за неэффективности следствия и судов президент вынужден «работать пожарным» во время поездок по регионам, лично разбирая жалобы граждан. Юрист подчеркнул: «Необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе обязанность судей давать мотивированный ответ на каждый существенный довод защиты и потерпевших, а Дисциплинарная комиссия Совета судей должна рассматривать жалобы на бездействие судей по существу». Правозащитница Чолпон Джакупова поддержала необходимость реформ, но выразила скепсис относительно готовности самой судебной корпорации к самоочищению.

Экономика, внешние проекты и здравоохранение

Садыр Жапаров принял в Бишкеке министров строительства стран Центральной Азии и генерального секретаря формата «Центральная Азия — Китай» Сунь Вэйдуна. Глава государства выразил заинтересованность в запуске масштабных совместных строительных проектов в преддверии саммита в Китае в 2027 году и отметил реализацию в республике государственной жилищной программы «Мой дом».

Макроэкономическую стабильность в республике продолжают поддерживать денежные переводы трудовых мигрантов. По данным НБ КР, в сентябре 2026 года в страну поступило 274,1 миллиона долларов, а совокупный приток с начала года достиг 2 миллиардов 343,2 миллиона долларов. Основной объем поступлений обеспечила Россия (249,5 миллиона долларов за сентябрь). С учетом оттока средств за рубеж в размере 181,8 миллиона долларов чистый приток капитала в республику за девять месяцев составил 2 миллиарда 161,4 миллиона долларов.

На внутреннем рынке, по данным Национального статистического комитета, владельцы 316 рынков за девять месяцев 2026 года заработали на аренде 3 миллиарда 92 миллиона сомов. Наиболее высокие ставки аренды торговых мест в Бишкеке (в среднем 335 сомов в день), самые низкие — в Иссык-Кульской области (73 сома).

Кабинет министров вынес на обсуждение проект шестимесячного запрета на импорт энергетических напитков с содержанием кофеина свыше 150 миллиграммов на литр.

В сфере здравоохранения власти готовятся к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом: по поручению замглавы кабмина Улана Маматканова в двух больницах Бишкека дополнительно развернули 350 инфекционных коек, включая 50 мест в детской городской больнице.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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