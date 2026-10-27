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Новые 20 и 50 сомов. Нацбанк рассказал, как отличить их от подделок

16:24, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане выпустили в обращение банкноты номиналом 20 и 50 сомов образца 2026 года. Национальный банк представил основные защитные признаки новых купюр, позволяющие отличить их от подделок.

Новые банкноты имеют несколько степеней защиты. Среди них — водяной знак с многотоновым портретом и обозначением номинала, а также специальная защитная нить, которая на просвет выглядит как сплошная линия с цифрами номинала и логотипом Нацбанка.

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При рассмотрении купюры на просвет фрагменты изображений на лицевой и оборотной сторонах образуют ромб. Кроме того, портреты, надписи и обозначения номинала имеют рельефную поверхность, которую можно почувствовать на ощупь.

Еще один защитный элемент — скрытое многоцветное изображение знака сома, проявляющееся при наклоне банкноты. На оборотной стороне также размещена блестящая полоса с обозначением номинала и логотипом Национального банка.

Для дополнительной защиты используются микротексты и микроизображения с элементами флоры и фауны.

Напомним, 11 сентября Нацбанк сообщил, что впервые в истории независимого Кыргызстана банкноты номиналом 20 и 50 сомов произведены непосредственно на территории страны. До этого на протяжении более 30 лет национальная валюта печаталась за рубежом.

Организация собственного производства банкнот стала одним из шагов по укреплению финансовой самостоятельности республики.

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