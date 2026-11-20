Национальный оператор связи MEGA предлагает новым пользователям услуги «Все кинотеатры + ТВ» оценить возможности MegaTV и получить 30 дней бесплатного доступа к популярным онлайн-кинотеатрам и телеканалам.

Акция пройдет с 20 ноября по 31 декабря 2026 года включительно. В этот период новые пользователи смогут бесплатно смотреть фильмы, сериалы и телепередачи от «Этномедиа», Megogo, RizaNova, Wink и START, а также более 200 ТВ-каналов.

С MegaTV развлечения доступны в любое время и на разных устройствах: Smart TV, смартфонах, планшетах и компьютерах. Для просмотра можно воспользоваться приложением MegaTV (App Store и Google Play) или веб-версией на сайте megatv.kg. Одна подписка позволяет одновременно подключить до пяти устройств.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить услугу «Все кинотеатры + ТВ» по команде *725*1# или через приложение MegaPay (App Store и Google Play).

Акция распространяется только на новых пользователей. Если абонент ранее уже активировал пробный период услуги, повторно получить бесплатный доступ в рамках предложения не получится.

Подключайте MegaTV и выбирайте, что посмотреть сегодня!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.