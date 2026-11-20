В столице демонтировали входную группу у здания ЗАО «Бишкекпроект» на проспекте Чуй, 164а. Оно расположено непосредственно рядом с мэрией. Здание вместе с входной группой введено в эксплуатацию еще в 1974 году. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, работы начались во второй половине 19 ноября.

Сначала рабочие демонтировали навес, а сегодня приступили к сносу самой лестницы.

Напомним, что за зданием муниципалитета ранее начались подготовительные работы к строительству нового административного здания с подземной парковкой. Однако в марте 2026 года городские власти изменили планы. Вместо девятиэтажного здания на этом участке решили обустроить подземный паркинг и сквер для горожан. Сейчас там активно ведутся работы.