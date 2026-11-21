GTA 6 заработала 3,79 миллиарда долларов за первые сутки продаж.

Стартовые сборы Grand Theft Auto VI достигли 3,79 миллиарда долларов в первый день после выхода видеоигры, уточнила пресс-служба издателя Rockstar Games.

В компании назвали это новым рекордом для всей индустрии развлечений.

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Эта сумма почти в пять раз превышает розничные продажи, которые ее предшественница Grand Theft Auto V собрала за первые 24 часа в 2013 году. Она также превосходит общие кассовые сборы картины «Мстители: Финал», которая в прошлом месяце снова стала самым кассовым фильмом всех времен с результатом около 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

Вышедшая 19 ноября GTA 6 стала одним из главных релизов года и самой дорогой видеоигрой в истории — ее бюджет составил 1 миллиард долларов.

Сразу после релиза проект удостоился восторженных отзывов профильной прессы: на агрегаторе Metacritic игра набрала рекордные 99 баллов из 100 на основе 152 рецензий.