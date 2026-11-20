Разница в ценах на бензин АИ-95 между сетями АЗС может быть связана с закупочной стоимостью топлива и условиями его поставок. Об этом сообщила Служба антимонопольного регулирования.

В ведомстве пояснили, что предприниматели самостоятельно устанавливают розничную стоимость этой марки бензина с учетом своих затрат и других экономических факторов.

Бензин АИ-95 не входит в перечень социально значимых товаров, в отношении которых действует временное государственное регулирование цен. При этом служба продолжает отслеживать его стоимость в различных сетях заправок и учитывать изменения при анализе ситуации на рынке ГСМ.

Временное госрегулирование распространяется на бензин АИ-92, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Антимонопольная служба контролирует соблюдение установленных максимальных розничных цен на эти виды топлива.

Кроме того, постановлением кабинета министров от 25 мая 2026 года введен временный механизм субсидирования импортеров и продавцов нефтепродуктов. Он направлен на снижение финансовой нагрузки на участников рынка и обеспечение стабильных поставок.