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В Чуйской области построят арену для кок-бору на 25 тысяч зрителей

14:58, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Сокулукском районе Чуйской области планируется строительство крупного конноспортивного комплекса с ареной для кок-бору на 25 тысяч зрителей. Об этом сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев в эфире  «Биринчи радио».

По его словам, новый комплекс разместится в районе села Белек, где находится действующий ипподром. Проект предусматривает строительство отдельных сооружений для соревнований по кок-бору и конным скачкам.

«Там будет построена арена для кок-бору на 25 тысяч мест. Отдельно будет ипподром для скачек. Это будут два разных объекта, чтобы соревнования могли проходить одновременно и не мешать друг другу», — рассказал Асанбаев.

Помимо спортивных сооружений, на территории комплекса планируется разместить гостиницы, конюшни и необходимую инфраструктуру для спортсменов, зрителей и содержания лошадей.

Глава агентства отметил, что проект реализуется по поручению президента Садыра Жапарова. Подготовка к строительству уже ведется.

При этом Асанбаев не смог назвать стоимость будущего комплекса и точные сроки завершения работ. Он пояснил, что этим занимается мэрия.

О планах возведения объекта руководитель агентства рассказал в ответ на вопрос радиослушателя из Сокулукского района, который поинтересовался судьбой нового ипподрома и арены для кок-бору.

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