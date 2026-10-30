Электробусы из троллейбусов. Президенту показали, горожанам не дали

Вот уже более двух лет столица Кыргызстана живет без одного из своих узнаваемых символов — троллейбусов. Рогатый транспорт в столице запустили еще в далеком 1951 году. В первый день на улицы вышли четыре троллейбуса модели МТБ-82Д. Они обслуживали два маршрута общей протяженностью 8,4 километра.

В этом материале 24.kg вспоминает, как столица на фоне нехватки общественного транспорта сумбурно отказалась от троллейбусов и как мэрия пыталась переделать их в электробусы, но ничего из этого не вышло.

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Почему Бишкек решил отказаться от троллейбусов

Мэрия Бишкека объясняла отказ от троллейбусов разными причинами: изношенностью контактной сети, снижением пассажиропотока, концепцией «Чистое небо», а также собственной благодетелью — желанием помочь другим регионам в развитии общественного транспорта.

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В июне 2024 года мэрия объявила о намерении передать 100 троллейбусов в Ош, объясняя это необходимостью усилить общественный транспорт в регионах. Власти говорили о проблемах с контактной сетью, сложностях с изменением маршрутов и расходах на обслуживание инфраструктуры.

В июле мэр Айбек Джунушалиев отдельно заявил, что провода портят внешний вид столицы, а троллейбусы мешают гибко организовывать движение. В качестве одного из ориентиров он называл идею «открытого неба» — избавление улиц от нависающих проводов.

Городские власти ссылались на изношенность части контактной сети и необходимость обновления инфраструктуры. По словам Джунушалиева, в июне 2024 года около 70 процентов троллейбусных линий превысили срок службы, а их замена обошлась бы примерно в 8 миллионов долларов. При этом в городе насчитывалось 152 троллейбуса.

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«Мы убираем не только рекламные щиты, но и троллейбусные линии. Все линии электропередачи, кабели прокладываются под землей. Троллейбусы могут ездить только по одному маршруту, и мы не можем их временно перенаправлять на другие улицы. То есть они могут только ездить по своим линиям, а во время каких-то перекрытий их маршрут поменять невозможно. Электробусы и другой общественный транспорт более мобильные, и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, с троллейбусами такое решение невозможно», — делился мэр.

В итоге аргументация менялась: какие-то доводы забывались, другие выходили на первый план.

Самым частым ответом на недовольство решением мэрии стала концепция «Чистое небо — 2030».

Однако троллейбусы начали выводить с маршрутов и демонтировать контактную сеть еще до утверждения концепции. Бишкекский городской кенеш принял ее 25 июня 2025 года — спустя год после ликвидации троллейбусного движения.

Интересно и то, что сама концепция затрагивает только интернет-соединения. Об удалении троллейбусных проводов в ней нет ни слова.

«Сложившаяся ситуация привела к тому, что сети интернет-провайдеров размещены на опорах наружного освещения, опорах троллейбусных линий и других конструкциях, не предназначенных для этой цели. Это не только портит облик города, но и создает технические проблемы, увеличивает затраты на обслуживание и препятствует развитию устойчивой цифровой инфраструктуры», — говорится в приложении к постановлению Бишкекского городского кенеша о принятии концепции «Чистое небо».

Химера

В итоге летом 2024 года Бишкекский горкенеш принял постановление о передаче 100 единиц рогатого транспорта городу Ош, однако переехали в южную столицу только 75. Еще шесть отправились в Нарын.

В столице осталось более 40 троллейбусов. В январе 2025 года в мэрии нашли решение, куда их девать.

Занимавший тогда должность вице-мэра Жамалбек Ырсалиев в интервью «Биринчи радио» поделился планами властей по переоборудованию троллейбусов в электробусы. Уже в феврале муниципалитет издал распоряжение о создании проекта по переделке машин.

После этого мэрия дважды объявляла тендер, предлагая за переоборудование одной машины 4,5 миллиона сомов (около 50 тысяч долларов). Однако желающих так и не нашлось. Тогда городские власти провели переговоры с потенциальными исполнителями и заключили договор с китайской компанией. По крайней мере, такую информацию они озвучили СМИ.

«На сегодняшний день ведутся активные сборочные и технические работы. Завершение переоборудования запланировано на конец июня 2025 года. После завершения всех работ электробус будет выведен на линию для обслуживания горожан в тестовом режиме», — сообщили тогда в муниципалитете журналистам.

К концу июня новый вид транспорта не запустили. Однако в июле жители Бишкека несколько раз становились свидетелями испытаний транспортного Франкенштейна.

28 августа 2025 года Садыр Жапаров посетил открытие сервисного центра для электрических и газовых автобусов. В тот же день он вместе с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым и главой муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбеком Капаровым прокатился на переоборудованном троллейбусе.

Транспорт представили президенту как полностью готовый к эксплуатации. Муниципальные чиновники без всякого смущения рассказывали главе государства о преимуществах троллейбусов-электробусов и их возможностях.

Так, по словам Джунушалиева и Капарова, переделка одной машины обошлась в 50 тысяч долларов, установленные аккумуляторы позволяли проехать 150 километров, а сам транспорт мог прослужить еще десять лет.

Для сравнения тогда же озвучили стоимость нового электробуса — около 218,8 тысячи долларов при запасе хода 300 километров. Сумма в 50 тысяч долларов, конечно, казалась более выигрышной.

После поездки президента о ноу-хау в общественном транспорте позабыли. Созданные электробусы в городе так и не появились.

В июле этого года на Экологическом совете активистка Бермет Борубаева, воспользовавшись возможностью, прямо спросила у мэра, когда переделанные троллейбусы выйдут на линию.

Из ответа Айбека Джунушалиева стало понятно, что эксперимент не оправдал ожиданий.

«Относительно троллейбусов: мы переоборудовали две машины. Но, когда вы поднимаете этот вопрос, нужно понимать, что это устаревшая технология. К сожалению, переоборудованные троллейбусы не показали тех результатов, которые обещал производитель аккумуляторов. Нам заявляли, что они смогут проезжать до 200 километров, если я не ошибаюсь».

« Однако во время испытаний выяснилось, что запас хода составляет не более 50 километров. Это тяжелая машина, которая не отвечает требованиям безопасности и условиям эксплуатации в городе. Айбек Джунашилев

«Президента вводили в заблуждение»

Бермет Борубаева, активистка, выступающая за сохранение троллейбусного транспорта, считает, что мэрия не продумала последствия ликвидации сети. По ее словам, городу пришлось отказаться от исправных машин, а попытка переделать их в электробусы не дала результата.

«Все началось с того, что наш город взял в кредит 22 миллиона долларов на закупку троллейбусов. И после того, как они не вышли на линию, мэрия в 2025 году заявила, что троллейбусы будут переделаны в электробусы», — рассказала она.

Борубаева утверждает, что представители властей демонстрировали президенту переоборудованную машину как успешный проект, хотя транспорт до сих пор не вернулся на маршруты.

«Я считаю, что мэрия вводила в заблуждение президента и обещала хорошие показатели, а потом сама же мэрия и сообщила, что не хватает мощности заряда батареи», — заявила активистка.

По ее словам, для полноценной работы машины может потребоваться установка двух аккумуляторных батарей, что, как она считает, приведет к дополнительным расходам.

Борубаева полагает, что за сопоставимые деньги город мог бы приобрести другой транспорт.

Как рассказала активистка 24.kg, производитель троллейбусов назвал переоборудование технически нецелесообразным. По ее словам, речь идет не только об установке батарей, но и о необходимости сертифицировать транспортное средство.

Девушка уверена, что решение о ликвидации троллейбусов было принято без четкого плана дальнейшего использования машин.

Куда делись троллейбусы и медные провода

Отдельные вопросы у Борубаевой вызывает судьба контактной сети. По ее оценке, общая протяженность троллейбусных линий в Бишкеке составляла около 210 километров. Активистка утверждает, что мэрия сообщала о передаче в Ош примерно 130 километров медных проводов, но документ, подтверждающий такую передачу, ей не предоставили.

По мнению Борубаевой, объем переданных проводов не соответствует потребностям Оша. И действительно, передача с самого начала выглядела непродуманной и сумбурной.

Отправленные в южную столицу троллейбусы до сих пор не вышли на линию. В июне этот вопрос подняла депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова.

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«Техника, которая долго стоит без эксплуатации, тоже изнашивается. В каких условиях содержат эти троллейбусы? Их накрывают тентами, проводят техническое обслуживание? Почему такое отношение к государственному имуществу, если вы сами говорите, что троллейбусы выгодны и экономичны?» — спрашивала парламентарий вице-мэра Оша Эрниса Толтоева.

Чиновник ответил народной избраннице, что машины из Бишкека планируют задействовать на третьей линии, которую еще не построили. На тот момент прошло два года с момента отправки троллейбусов.

«Сейчас рассматривается вопрос об открытии третьей линии. Она пройдет по улицам Осмонова и Касымбекова до района Учар. Для этого маршрута мы планируем использовать 75 троллейбусов, переданных из Бишкека», — рассказал он.

Что в итоге получила столица

Отказ от троллейбусов особенно неуместен на фоне загрязнения воздуха и растущих пробок в Бишкеке, считает Бермет Борубаева.

Она настаивает, что электрический транспорт на постоянном токе позволяет перевозить большие потоки пассажиров без выхлопов на улицах.

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«Электрического транспорта должно быть больше, и он должен работать на постоянном токе. Это самый эффективный, незатратный и экологически чистый способ передвижения больших потоков горожан. При расширяющемся Бишкеке это уже не какая-то роскошь, это крайняя необходимость», — заявила активистка.

Оставшиеся в столице троллейбусы стоят неподалеку от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека на улице Курманжан Датки.

Скрытые от глаз прохожих, накрытые полотном бирюзового оттенка, рогатые машины остаются без дела.

Кампания по их трансформации вызывает массу вопросов. Особенно — какие данные мэр и бывший глава МП «Бишкекский городской транспорт» озвучивали президенту, если позднее Айбек Джунушалиев открыто признал, что эксперимент не вышел за рамки испытаний.

При этом остается непонятным, были ли потрачены более 100 тысяч долларов на переоборудование двух троллейбусов или это был какой-то пилотный проект без оплаты со стороны заказчика. Если же мэрия действительно выделила средства, то, получается, что деньги были потрачены впустую.

В конце лета 24.kg направило официальный запрос в мэрию Бишкека с просьбой ответить на эти и другие вопросы. Через две недели ответ пришел.

«В настоящее время мэрией проводится комплексная работа по данному направлению. В целях обеспечения предоставления объективной и достоверной информации для общественности окончательные данные будут представлены после завершения соответствующих работ и получения документально подтвержденных результатов. О результатах и дальнейших решениях будет официально сообщено через информационные ресурсы мэрии города Бишкек», — говорится в документе за подписью вице-мэра столицы Рамиза Алиева.

Спустя два месяца никаких «окончательных данных» через информационные ресурсы городских властей так и не поступило.