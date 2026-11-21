На участке улицы Манаса, ведущей к международному аэропорту «Манас», провели комплекс работ по обновлению дорожной инфраструктуры и благоустройству. Об этом сообщили в мэрии.

По их данным, в рамках работ реконструировали дорожное полотно и путепроводы, установили новые ограждения, обновили уличное освещение, озеленили и благоустроили прилегающие территории.

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Кроме того, городские власти освежили фонтаны у мемориального комплекса «Аска-Таш» и установили стелу с монументом снежного барса.

Вместе с тем на одном участке по улице Манаса (бывший Васильевский тракт) высадили 6 тысяч саженцев высокорослых деревьев.

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«Самое главное, очень большой объем работ прошел. Это можно назвать самым долгим сроком: зимний, весенний, летний и осенний периоды. За это время на данном участке мы выполнили много работы. Сегодня подвели итоги. Самое главное — не останавливать работу, чтобы не было такого, что все забылось или осталось незавершенным. В Бишкеке все должно быть завершено: от четырехсторонних въездов до уровня чистоты, чтобы при въезде в центр города был красивый вид», — заявил мэр Айбек Джунушалиев.

Подобные работы по обновлению дорожной инфраструктуры, благоустройству и озеленению планируют провести в Лебединовке и Новопавловке.