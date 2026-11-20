Адылбек Касымалиев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Наджи Бенхассином и заместителем генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Йонгом Йе. Об этом сообщает кабмин.

По его данным, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и поддержку приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

«За последние четыре года наблюдаются высокие темпы экономического роста. Среднегодовой темп реального роста ВВП составил 10,2 процента. Положительная динамика сохраняется и в этом году. По итогам десяти месяцев 2026-го рост ВВП достиг 10,5 процента, что является одним из наиболее высоких показателей в мире. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 62,9 процента», — отметил глава кабмина.

Он напомнил, что 21 октября на республиканском совещании президент Садыр Жапаров определил стратегические задачи на ближайшие пять лет.

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«Кабинет министров в настоящее время ведет работу по реализации стратегических задач при поддержке Всемирного банка и АБР. Это требует привлечения инвестиций, продолжения системных преобразований и дальнейшего расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В свою очередь, представители международных финансовых институтов выразили готовность оказывать поддержку в реализации обозначенных реформ.