«Номад ТВ» (Кыргызская Республика) и новостной телеканал «Аль-Маядин» (Ливанская Республика) подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение открывает новые возможности для взаимодействия между медиа и предусматривает обмен новостями, контентом и профессиональным опытом.

Стороны намерены развивать совместные проекты, обмениваться информационными материалами и укреплять долгосрочное партнерство.

Меморандум рассматривается как основа для новых идей и совместных инициатив, направленных на более широкое и объективное освещение событий на Ближнем Востоке, в Кыргызстане и СНГ.

Руководитель Московского бюро телеканала «Аль-Маядин» Шеайто Муссалам Мохамад сказал: «Наши телеканалы принадлежат Востоку, и наши страны объединяет общая история. Мы придерживаемся общих традиций и обычаев. На Востоке мы исходим из ценностей сотрудничества и дружбы, которые дают возможность развиваться вместе и каждому в отдельности.

Соглашение о сотрудничестве между телеканалами «Номад» и «Аль-Маядин» дает нам возможность донести реальную картину до наших зрителей».

Главный редактор «Номад ТВ» Наталья Кролевич отметила: «Аль-Маядин» — это один из заметных участников международного арабского медиапространства, который на протяжении многих лет освещает ключевые события на Ближнем Востоке и в мире. Для «Номад ТВ» сотрудничество с таким телеканалом — это возможность не только расширить географию профессиональных контактов, но и открыть для аудитории арабских стран новое информационное окно в Центральную Азию и Кыргызстан».