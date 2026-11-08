Неделя-24: запрет на экспорт угля, война против энергетиков и пожар в «Супаре»

В Аламединском районе произошел крупный пожар в этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак. Возгорание, предварительной причиной которого стали проблемы с дымоходом печи, уничтожило около 350-400 квадратных метров кухонного помещения и одну деревянную юрту. Пострадали три сотрудника заведения, двое из них госпитализированы с отравлением угарным газом.

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Министерство строительства ввело жесткие ограничения для отечественных девелоперов. Подписанный главой ведомства Нурданом Орунтаевым приказ запрещает строительным компаниям продавать квартиры, заключать договоры долевого участия и размещать рекламу объектов до полного завершения «нулевого цикла», включающего устройство фундамента и подземных помещений. Мера призвана защитить денежные средства граждан от рисков на начальных этапах возведения жилья.

Одновременно Минстрой вынес официальный запрет примерно 30 строительным компаниям на запуск новых проектов до тех пор, пока они не завершат возведение старых объектов, затягивающихся с 2020 года.

Санкционные риски

Коммерческие банки Кыргызстана продолжают масштабную работу по минимизации вторичных санкционных рисков под координацией межведомственной рабочей группы во главе со спецпредседателем президента Бакытом Сыдыковым. На 5 ноября «АБанк» полностью прекратил деловые отношения со 115 компаниями, а «Элдик Банк» разорвал связи с 169 организациями, чья деятельность связана с повышенными комплаенс-угрозами. Общее число попавших под ограничения юридических лиц в двух банках достигло 284.

Цифра недели 8 миллиардов 233,4 миллиона долларов. Объем валовых международных резервов Кыргызстана по итогам сентября 2026 года. За месяц она сократился на 8 процентов, или 711,7 миллиона долларов. Основную долю активов формирует золото — около 46,7 тонны на 6,39 миллиарда долларов.

В рамках государственной политики по разработке недр президент Садыр Жапаров объявил во время поездки в Таласскую область, что месторождения Талды-Булак, Андаш и Бала-Чычкан будут осваиваться государством самостоятельно без продажи лицензий частным инвесторам. Напомним, разрабатываемое компанией «Альянс Алтын» месторождение Джеруй обеспечило поступление 20 миллиардов сомов в виде налогов за девять месяцев 2026 года.

Правительство вынесло на общественное обсуждение проект постановления об ограничении экспорта угля для предотвращения дефицита и сдерживания внутренних цен в отопительный сезон. С января по 20 октября через государственное предприятие «Кыргызкомур» на экспорт автотранспортом отправили около 539 тысяч тонн топлива на сумму более 3 миллиардов сомов.

В столице остро стоит кадровая проблема в муниципальном общественном транспорте: дефицит водителей автобусов превышает 600 человек. На фоне того, что с начала года в Бишкеке зарегистрирован 521 дорожно-транспортный инцидент с участием автобусов, руководство муниципального предприятия рассматривает возможность привлечения водителей-иностранцев в рамках организованной трудовой миграции.

Законодательные инициативы, суды и выборы

Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров в течение месяца рассмотреть вопрос о полном запрете производства и импорта энергетических напитков в Кыргызстане. В течение полугода правительство должно принять все необходимые законодательные и административные меры. Решение связано с риском для здоровья граждан, о чем неоднократно заявляли эксперты и медики. Вслед за поручением главы государства депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов вынес на общественное обсуждение законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. За нарушение предлагают ввести штраф в 10 и 35 тысяч сомов для физических и юридических лиц.

Опрос: Нужно ли полностью запрещать энергетические напитки в Кыргызстане?

Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение законопроект о смягчении штрафов за полное сокрытие лица в общественных местах с 20 тысяч до 10 тысяч сомов, и о введении предупреждения для иностранных граждан за первое нарушение для формирования благоприятного туристического климата.

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В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от четвертого претендента на пост главы государства — предпринимателя Акая Кыдырова, родившегося в 1991 году. Пятым желающим поучаствовать в гонке стал бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Прием документов кандидатов завершается 12 ноября. Кстати, продолжается электронный сбор подписей избирателей в поддержку граждан, выдвинувших кандидатуры на пост президента. Он проводится через портал государственных услуг «Тундук».

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев на коллегии судов жестко раскритиковал необоснованное затягивание судебных процессов, приведя в пример дело о взятке в 2 тысячи сомов, которое рассматривалось в суде семь месяцев при первичном вынесении двухлетнего тюремного срока.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Сажать или штрафовать? Как наказывать за мелкие взятки Президент Садыр Жапаров раскритиковал двухлетний тюремный срок для 59-летнего Доодарбека Абдурахманова за попытку передать инспектору две тысячи сомов, назвав это позором, в то время как суды сослались на минимальную санкцию статьи 345 УК КР без альтернативы в виде штрафа. Эксперты и депутат Дастан Бекешев выступили за пересмотр законодательства, предложив вернуть денежные штрафы или заменить лишение свободы на общественные работы за мелкие взятки. Читать далее

«Черных больше нет». Мэр Чолпон-Аты о криминале и будущем курорта В год своего столетия Чолпон-Ата переживает масштабную реконструкцию. В эксклюзивном репортаже 24.kg мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов показал, как меняется курорт, рассказал о криминальном прошлом города, признал проблемы с питьевой водой и объяснил, почему через несколько лет здесь можно будет жить и отдыхать круглый год. С представителями городских служб мы проехали по строительным площадкам, осмотрели новую объездную дорогу и узнали, каким власти видят главный курорт Иссык-Куля через 5 лет. Читать далее

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине» Блок YouTube Торговцам рынка «Мадина» в Бишкеке направили уведомление о прекращении работы в нескольких рядах с 10 ноября. Предпринимателям необходимо вывезти товар и имущество до 20 ноября включительно. После этого торговые объекты опечатает администрация. Читать далее

Трамп теряет поддержку Конгресса. Чем удивили выборы в США Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. На промежуточных выборах 3 ноября республиканцы уступили даже там, где десятилетиями считались фаворитами. Дональд Трамп останется президентом, но проводить свои решения через Конгресс ему станет значительно сложнее. С января Белому дому придется договариваться с оппонентами. Читать далее

Кушать все дороже: мясо, молоко и яйца в лидерах октябрьского роста цен В октябре 2026 года на продовольственном рынке Кыргызстана отмечена смешанная ценовая динамика. Согласно данным Национального статистического комитета, в стране по-прежнему дорожают мясо и молочные продукты, проявился сезонный рост цен на овощи, а по ряду позиций произошла временная стабилизация. Наиболее ощутимо за месяц подорожали молочные продукты и куриные яйца. Мясо выросло в цене умеренно. Читать далее

Цены на топливо в Кыргызстане: бензин А-95 подорожал, дизель немного подешевел В октябре 2026 года на топливном рынке в Кыргызстане основной рост цен пришелся на бензин марки А-95. Стоимость бензина марки А-92 практически не изменилась, а дизельное топливо немного подешевело. Сильнее всего бензин подорожал в Бишкеке. Читать далее

Россия в тюркском союзе: выгодна ли интеграция странам Центральной Азии? На саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил расширить сотрудничество с Россией. Он напомнил: Москва ранее высказывала намерение участвовать в деятельности организации в формате «ОТГ+», и выразил мнение, что было бы правильно «в целях повышения авторитета ОТГ» дать согласие на присоединение РФ в этом формате или на ее участие в качестве наблюдателя. Изменится ли баланс сил в организации, если Россия станет ее участницей, что это может привнести в ОТГ и насколько это выгодно странам ЦА, 24.kg поинтересовалось у кыргызстанских политологов. Читать далее

Вес без лишнего шума. Политический почерк Улана Ниязбекова Накануне Дня кыргызской милиции стало известно о награждении министра внутренних дел Улана Ниязбекова орденом «Манас» первой степени. Конечно, это стечение обстоятельств, и решение о награждении принято задолго до 1 ноября и просто совпало с профессиональным праздником генерала. Но этот заметный знак государственного признания — повод присмотреться к тому, чье влияние значительно шире присутствия в новостях и мелькания в социальных сетях. Хотя, конечно, об уровне этого влияния мы знали и без наград. Читать далее

Ала-Арча: место, где горы встречаются с большим туризмом Блок YouTube Еще несколько лет назад поездка в Ала-Арчу у многих ассоциировалась с шашлыками, пикниками и горами мусора после выходных. Сегодня здесь другая картина. Природный парк становится все более популярным не только среди кыргызстанцев, но и среди иностранных гостей. Журналисты 24.kg побывали в Ала-Арче и узнали, как меняется одно из самых известных природных мест страны, сколько оно зарабатывает и какие новые объекты здесь появятся. Читать далее

Андрис Лиепа: «Я поклонился Бейшеналиевой…» В Бишкеке стартовал II Открытый Международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес», посвященный 100-летию со дня рождения легендарной Бюбюсары Бейшеналиевой. Название дословно переводится как великий образ, великое воспоминание. А вот как не запереть воспоминания в «шкатулке», а наследие легендарных людей сохранить живым? Об этом мы поговорили с председателем жюри Андрисом Лиепой — выдающимся Мастером сцены, представителем классической балетной школы. Читать далее

Скорость 60 километров в час и строгий отбор. В Бишкеке выбрали лучших тайганов Блок YouTube Черные, серые, рыжие, с длинными ушами и характерными завитыми хвостами — в пригороде Бишкека 1 ноября собрались владельцы одной из самых необычных охотничьих пород собак — кыргызских тайганов. Здесь определяли лучших представителей породы, устраивали скоростные забеги и спорили, каким должен быть настоящий тайган. Читать далее

Дрифт, рев моторов и десятки спорткаров. Под Бишкеком открыли «Тайган» В пригороде Бишкека, недалеко от международного аэропорта «Манас», состоялось техническое открытие нового автомотоспортивного комплекса «Тайган». Событие отметили масштабным автомобильным фестивалем, соревнованиями по дрифту и выставкой машин. Читать далее

Бишкекский сквер и заснеженная Ала-Арча: фото и видео читателей 24.kg Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку, заберемся в заснеженную Ала-Арчу, полюбуемся великолепным закатом в Кара-Балте, заедем на Иссык-Куль, посетим питомник в Нарыне и доберемся до Оша. Читать далее