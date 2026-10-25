Неделя-24: переезд «Мадины», рост продаж золота и повышение пособий

В Кыргызстане с 1 января 2027 года увеличат социальные пособия, отдельные виды пенсий и денежные компенсации. Наиболее существенное повышение предусмотрено для людей с инвалидностью. Кроме того, повышение коснется детей, потерявших родителей, матерей-героинь, участников Великой Отечественной войны, доноров, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям льготников.

Президент Садыр Жапаров встретился с предпринимателями бишкекского рынка «Мадина» и поручил освободить торговцев от арендной платы на первые три месяца после переезда на новую площадку, с последующим установлением минимальных ставок еще на шесть–двенадцать месяцев.

Глава государства потребовал завершить переселение в течение 10 дней, оказав предпринимателям полную логистическую помощь за счет администрации. Строитель нового рынка передал объект государству, не справившись с проектом, а к возврату средств за выкупленные ранее места на старой территории планируют привлечь бывшего владельца Турсунтая Салимова, продавшего площадей на 20 миллионов долларов.

По официальным данным, в результате работы, проводимой для предупреждения и минимизации санкционных рисков, в республики закрыты 52 юридических лиц, в отношении 57 инициировали процедуры принудительной ликвидации, в отношении 25 компаний проводятся проверки. Государственные банки приняли решения о прекращении обслуживания более 240 счетов.

Трансформации затронули и сектор образования: Политехнический колледж Международного университета Кыргызстана передали в структуру Кыргызского государственного технического университета с проведением полной инвентаризации имущества.

Цифра недели 770,6 миллиона долларов. Это объем экспорта необработанного золота из Кыргызстана за первые восемь месяцев 2026 года. Почти 92 процента драгоценного металла закупила Швейцария.

По данным Нацстаткома, за восемь месяцев 2026 года Великобритания поднялась на вторую строчку в списке главных покупателей кыргызской продукции, сместив Казахстан. Поставки в европейские страны выросли в 2,9 раза, превысив 632,6 миллиона долларов. Главным драйвером стал экспорт драгоценных металлов: за рубеж продали 5,66 тонны необработанного золота. Чистый доход республики от торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями составил 613,6 миллиона долларов.

Параллельно в стране растет спрос на импортную технику. За восемь месяцев в Кыргызстан завезли 106,1 тысячи легковых автомобилей на 926,3 миллиона долларов. Более 78 процентов рынка удерживают Китай и Республика Корея. Реэкспорт автомобилей из Кыргызстана в Россию увеличился на 122,5 процента, составив 66 миллионов долларов.

На закупки бензина Кыргызстан с начала года потратил более 623,6 миллиона долларов. Россия и Казахстан обеспечили более 87 процентов всех потребностей республики.

Министр энергетики Алтынбек Рысбеков заявил о сохраняющемся дефиците мощности в утренние и вечерние часы пикового потребления. Для покрытия нехватки электроэнергии республика импортирует около 4 миллиардов киловатт-часов. В то же время проект строительства газовой ТЭЦ-2 стоимостью 300 миллионов долларов приостановили из-за высокой себестоимости производства электричества.

Компания «Газпром Кыргызстан» анонсировала временную приостановку газификации новых жилмассивов и сел в 2027–2028 годах. Все инвестиционные ресурсы направят на реконструкцию газораспределительной станции «Маловодное» для увеличения пропускной способности в восемь раз.

В Бишкеке уровень износа тепловых сетей достигает 68,6 процента, а дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию перед ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» составляет 795 миллионов сомов.

Президент отменил мораторий на регистрацию новых авиакомпаний и выдачу сертификатов эксплуатанта, действовавший с ноября 2024 года. Решение принято после исключения перевозчиков Кыргызстана из черного списка Европейского союза и прохождения проверок ИКАО. При этом государственные органы сохранят жесткий контроль над финансовыми ресурсами и качеством обслуживания воздушных судов.

Инновационный проект представили в Джалал-Абадском государственном университете: студент Алихан Кимсанбаев самостоятельно собрал электромобиль с возможностью подзарядки от солнечной энергии для перемещения гостей по территории кампуса.

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение предыдущих инстанций по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова, которого признали виновным с освобождением от наказания за истечением срока давности.

Налоговые органы зафиксировали массовый выход из тени самозанятых граждан: после снижения ставки подоходного налога до 1 процента в стране официально зарегистрировались свыше 110 тысяч таксистов и курьеров.

Команды Нарынской и Джалал-Абадской областей и города Бишкек пропустят чемпионат Кыргызстана по кок-бору из-за усталости лошадей, финансовых трудностей и кадровых перестановок в региональных федерациях. В турнире на ипподроме «Толойкон» в Оше примут участие шесть сборных.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Дорогие уколы и громкие обещания: что нужно знать о похудении в Бишкеке? «Минус 8 килограммов за месяц!», «Минус 12 килограммов за 1,5 месяца!» — реклама в соцсетях пестрит обещаниями быстрого похудения на пептидах. Уколы клиентам назначают не только эндокринологи, но даже косметологи. При этом используются препараты, не зарегистрированные в Кыргызстане. Чем это может быть чревато, в материале 24.kg. Читать далее

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Почему ВВП Кыргызстана растет, а кошельки пустеют: разбираемся на пальцах Нацстатком Кыргызстана обнародовал свежие данные социально-экономического развития страны за девять месяцев 2026 года. Цифры выглядят внушительно: валовой внутренний продукт страны превысил 1 триллион 640 миллиардов сомов, показав годовой рост в 10,8 процента. Однако за громкими статистическими рекордами скрывается совсем иная будничная картина. Попробуем разобраться, почему рост макроэкономических показателей не переходит в повышение уровня жизни граждан, а бытовые расходы все заметнее сказываются на реальных возможностях семейного бюджета. Читать далее

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Куда идет Европа: протесты, сдвиг вправо, ожидание перемен Масштабные уличные акции во Франции и экономический спад в ЕС усилили правый сдвиг в европейской политике, а эксперты оценили вероятность победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года в 80–90 процентов. Растущий интерес к правым партиям связан с миграционным кризисом, инфляцией и недовольством Брюсселем, однако их возможный приход к власти грозит разрушением единого рынка и массовым введением контроля на внутренних границах. Читать далее

Ледник Голубина и Аламединское ущелье: фото и видео читателей 24.kg Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посетим Аламединское ущелье, доберемся до Ак-Сайского водопада и до ледника Голубина, понаблюдаем за Луной, заглянем в Чолпон-Атинский яхтклуб, а потом на дорогу Бишкек — Ош. Читать далее