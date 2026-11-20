1 Театры

21 ноября. Балет «Сильфида»

Один из старейших сохранившихся классических балетов, впервые поставленный в Париже в 1832 году. В основу либретто положена фантастическая новелла французского писателя Шарля Нодье «Тильби». Волшебная история любви шотландского юноши Джеймса к воздушной фее — Сильфиде, наполненная романтикой и мистикой, оживет на сцене в редакции балетмейстера-постановщика народной артистки КР Айзады Тумаковой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

21 ноября. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

21-22 ноября. Комедия «Тартюф»

Одна из самых известных комедий французского драматурга Жана‑Батиста Поклена, прославившегося под псевдонимом Мольер. В основу образа Тартюфа легло несколько типажей: от показных святош при королевском дворе до авантюристов, втиравшихся в доверие к богатым семьям. Главный герой пьесы — хитрый лицемер, который притворялся праведником, чтобы завладеть имуществом доверчивого господина Оргона.

Бишкекский драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

22 ноября. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

22 ноября. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 Выставки, ярмарки

21-22 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10-22 ноября. Фотовыставка «С момента независимости Кыргызстана: вместе создавая будущее»

На фотовыставке представлены более 150 фотографий, объединенных в десять ключевых тематических разделов, где показаны история и результаты многолетнего технического сотрудничества Германии и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяют особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 ноября — 6 декабря. Выставка «Цвет и пространство»

Роза Джангарачева — одна из немногих кыргызских художников-женщин, представляющих современное изобразительное искусство Кыргызстана. Экспозиция выставки «Цвет и пространство» объединяет живописные и графические произведения разных периодов творчества автора, раскрывая ее взгляд на культурное наследие и философию бытия.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

21-22 ноября. Ярмарка ремесел и традиций

Представлены национальная одежда, самобытные украшения, изделия из войлока, авторские аксессуары и уникальные творения ручной работы — все, в чем оживают красота кыргызских орнаментов, мастерство и душа народа.



ТРЦ Bishkek Park, 10.00-22.00.

17-30 ноября. Выставки

Гостей ждут выставки «Опричь суеты» и «Фантазия во сне и наяву».

Галерея «Дубовый парк», 10.00-20.00.

3 Концерты, фестивали, кинопоказы

21 ноября. Концерт «Мир лучших саундтреков 2.0»

В этой программе музыка выходит за пределы экрана: знакомые саундтреки прозвучат в мощном живом исполнении BN Team Orchestra, хора и солистов, а на LED-экране оживут кадры из любимых фильмов и сериалов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

21 ноября. Гала-концерт смотра-конкурса комузистов

В конкурсе, посвященном 170-летию выдающегося комузиста, кюйчи и наставника Ныязаалы Борош уулу, примут участие комузисты от 17 лет, которые продемонстрируют свое мастерство.

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова, 11.00.

22 ноября. Благотворительный показ документального фильма «Ата-Бейит»

Фильм об истории мемориального комплекса. Зрители смогут первыми увидеть картину, а также задать вопросы ее создателям и представителям команды комплекса «Ата-Бейит».

Национальный исторический музей, 11.00.

22 ноября. Юмористическое шоу «Большая игра»

Впервые на одной арене соберутся сильнейшие команды, чтобы сразиться за главный приз, доказать свое превосходство и вписать свое имя в историю «Большой игры»! Выступят коллективы «Союз» «Дагестан» «Сборная Казахстана» «Большие люди» «Импров» и другие.

«Жаштык Арена», 18.00.

21 ноября. Кинопоказ

Киноклуб «Коргум келет» приглашает на просмотр фильма «Небо нашего детства» (1966).

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

21-22 ноября. Стендап-концерты

Гостей ждут программы English Stand Up, «Секреты», «Ночной стендап», «Слепая любовь» и «Лучшее».

Sold Out Bar.

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21-22 ноября. Цирковое шоу «Караван чудес»

На арене вас встретят величественные верблюды, очаровательные лошади, забавные ослики и козочки, пушистые собачки, озорные обезьянки, необычные гуси и большой медведь. А веселые клоуны наполнят представление смехом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

21-22 ноября. Концерт музыки Дмитрия Шостаковича

Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова приглашает на концерт, посвященный юбилею одного из крупнейших композиторов XX века — Дмитрия Шостаковича.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

4 Лекции, мастер-классы

21 ноября. Лекция «Бульвар Эркиндик и его памятники»

На лекции мы обратимся к памятникам, установленным вдоль бульвара. Последовательно рассмотрим их, поговорим о том, кому они посвящены, проследим историю их появления и попробуем понять, существует ли взаимосвязь между этими монументами. Лектор Мунара Абдукахарова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

21 ноября. Вечер настольных игр

Приглашаем всех провести вечер в приятной компании, поиграть, повеселиться и познакомиться с новыми людьми. Вас ждут интересные настольные игры, вкусные снеки, новые знакомства, теплая и дружеская атмосфера.

People Hostel, 18.00.

22 ноября. Лекция «Кино. История великой иллюзии»

На нашей встрече мы узнаем, как человечество научилось оживлять изображения и кто на самом деле стоял у истоков кинематографа, как изобретение братьев Люмьеров превратилось в одну из самых влиятельных индустрий мира, почему Томас Эдисон воевал за кино, как появились первые киностудии и многое другое. Регистрация по телефону 0559428677.

Choco's Bar, 16.00.

22 ноября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

5 Для детей

21-22 ноября. Спектакли «Алдар Көсөөнүн жоруктары» и «Не улетай!»

«Алдар Көсөөнүн жоруктары» — комедия о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью и помогал обиженным.

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

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22 ноября. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.