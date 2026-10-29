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Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что успеют до конца года

09:54, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

К концу 2026 года строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируется выполнить на 22 процента от общего объема работ. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «Железнодорожная компания Китай — Кыргызстан — Узбекистан» Улан Кулов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, строительство ведется одновременно на 11 участках кыргызстанской части железнодорожной магистрали. Работы выполняют 11 субподрядных компаний.

«До конца года мы планируем выполнить 22 процента общего объема строительства. При этом рассчитываем перевыполнить годовой план примерно на 10 процентов», — рассказал Кулов.

Он сообщил, что работы по проходке тоннелей выполнены на 21,5 процента, устройство свайных оснований мостов — на 95 процентов, а земляные работы — на 67 процентов.

Всего на территории Кыргызстана предусмотрено строительство 29 тоннелей общей протяженностью 104 километра и 50 мостов протяженностью около 25 километров.

Первый тоннель «Кош-Добо-2» длиной 209 метров был полностью пройден в августе 2026 года.

При этом полностью готовых мостов пока нет. Установку первых мостовых конструкций планируют начать в 2027 году.

Особую сложность представляет строительство в высокогорной местности. По словам Кулова, отдельные участки железной дороги проходят на высоте до 3 600 метров над уровнем моря.

В настоящее время на строительстве задействованы более 10 тысяч человек. С начала реализации проекта для граждан Кыргызстана создано свыше 3 тысяч рабочих мест.

Кроме того, организованы 3 учебных центра, в которых подготовку и повышение квалификации прошли около 1,8 тысячи кыргызстанцев.

Протяженность железной дороги на территории Кыргызстана составит 304 километра.

По утвержденному графику строительство рассчитано на 6 лет, а ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2031 год.

Однако подрядчики рассчитывают завершить работы раньше — в 2030 году.

«Мы стараемся закончить строительство досрочно. Но проект проходит через сложные горные участки. При проходке тоннелей возникают непредвиденные трудности: меняется грунт, происходят обвалы, появляются подземные воды», — отметил Кулов.

Он подчеркнул, что железная дорога будет предназначена как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Проектная скорость движения поездов составит до 140 километров в час.

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