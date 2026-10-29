В парке «Ала-Арча» построят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост

Управделами президента Каныбек Туманбаев посетил государственный природный парк «Ала-Арча» и встретился с представителями европейской компании.

В ходе встречи обсуждался проект строительства стеклянного подвесного моста длиной 732 метра. Совместно со специалистами также был осмотрен участок, на котором планируется вести строительные работы.

Согласно проекту, строительство планируется начать в ноябре 2026 года и завершить до конца 2027-го. После завершения строительства мост станет самым длинным в мире. Рассматривается возможность его включения в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, будет обустроен экологический пешеходный маршрут, который протянется от плато Тепши до горы Теке-Тоо и водопада.

Напомним, в парке «Ала-Арча» введена в эксплуатацию современная канатная дорога и построены дома отдыха. В настоящее время строительство пятизвездочного отеля находится на завершающей стадии.

Эти проекты направлены на расширение туристической инфраструктуры парка и создание новых возможностей для местных и иностранных туристов.

В управделами президента не сообщили, какая европейская компания займется строительством.