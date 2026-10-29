«Вчера разбили три автобуса!» Мэр Бишкека раскритиковал водителей

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев жестко раскритиковал водителей муниципальных автобусов за нарушение Правил дорожного движения, аварии и ненадлежащее отношение к общественному транспорту.

Во время встречи с водителями градоначальник заявил, что мэрия выполняет свои обязательства по обновлению автобусного парка, однако от сотрудников требует соответствующей ответственности.

«Прошло уже два–три года с тех пор, как мы приобрели автобусы. Если вы продолжите так ездить и так относиться к технике, в итоге у нас вообще автобусов не останется», — заявил мэр.

По его словам, только за предыдущий день произошло три ДТП с участием муниципальных автобусов, виновниками которых, как утверждает градоначальник, стали сами водители.

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«Вчера за один день вы разбили три автобуса. Виноваты наши водители. Мы несем ответственность перед жителями Бишкека за их здоровье и безопасность имущества», — подчеркнул он.

Мэр потребовал, чтобы водители несли персональную ответственность за нарушения Правил дорожного движения и самостоятельно оплачивали назначенные им штрафы.

«Каждый должен платить штраф из собственного кармана. Ни для кого не должно быть исключений», — заявил Джунушалиев.

Кроме того, градоначальник предложил разместить на автобусах номера WhatsApp, по которым горожане смогут отправлять видеозаписи нарушений.

По его словам, контактные номера следует указать на всех четырех сторонах автобусов, чтобы пассажиры и другие участники движения могли сообщать об опасном поведении водителей.

Мэр предложил использовать поступающие видеозаписи для фиксации нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Он также подчеркнул, что водители общественного транспорта обязаны обеспечивать качественное обслуживание пассажиров и соблюдать Правила дорожного движения наравне с остальными участниками движения.