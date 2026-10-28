Не менее 46 человек погибли при столкновении поездов в Испании

В Испании сегодня произошло крупное железнодорожное происшествие. В провинции Толедо столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда. По данным местного издания La Cerca со ссылкой на источники в службе гражданской защиты региона Кастилия — Ла-Манча, погибли не менее 46 человек.

Авария произошла около 8.54 по местному времени недалеко от населенного пункта Урда, на железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией.

В столкновении участвовали поезд AVE государственной компании Renfe и состав частного перевозчика Iryo.

По предварительным данным, один из поездов мог врезаться в другой сзади. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, часть из них оказалась под откосом.

На месте работают спасатели, пожарные, полиция и медицинские бригады. Для эвакуации пострадавших задействованы санитарные вертолеты.

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Из-за катастрофы железнодорожный оператор Adif приостановил движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией.

Власти региона Кастилия — Ла-Манча активировали план реагирования на чрезвычайные ситуации. Глава регионального правительства Эмилиано Гарсия-Пахе отменил запланированные мероприятия и направился к месту происшествия.

Причины столкновения устанавливаются. Информация о числе погибших и пострадавших продолжает уточняться.