Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Испании после трагедии с поездами

Садыр Жапаров направил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью людей в результате столкновения поездов в провинции Толедо. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате столкновения поездов в провинции Толедо. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю вам и народу Испании соболезнования в связи с этой трагедией. Разделяю скорбь родных и близких погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме главы государства.

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Напомним, столкновение двух скоростных поездов произошло накануне в провинции Толедо. По последним данным, погибли 69 человек, более 100 получили травмы. Спасательные работы продолжаются.