За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

В Кыргызстане за девять месяцев 2026-го зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий. Такие данные озвучены на коллегии МЧС.

Отмечается, что это на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, при различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасена жизнь 391 человека, что на 13,6 процента больше, чем за девять месяцев 2025-го. При этом число погибших не сообщается.

На территории страны всего выявлено 11 тысяч 388 опасных участков, из них 6 тысяч 36 оценены как зоны непосредственной угрозы.

В рамках предупреждения и ликвидации последствий ЧС построены 12 тысяч 874 метра защитных дамб и 131 метр железобетонных ограждений. В результате от угрозы селей и паводков защищены 4 тысячи 320 жилых домов и 1 тысяча 849 гектаров сельскохозяйственных угодий.