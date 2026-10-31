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За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

19:27, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

В Кыргызстане за девять месяцев 2026-го зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий. Такие данные озвучены на коллегии МЧС.

Отмечается, что это на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, при различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасена жизнь 391 человека, что на 13,6 процента больше, чем за девять месяцев 2025-го. При этом число погибших не сообщается.

На территории страны всего выявлено 11 тысяч 388 опасных участков, из них 6 тысяч 36 оценены как зоны непосредственной угрозы.

В рамках предупреждения и ликвидации последствий ЧС построены 12 тысяч 874 метра защитных дамб и 131 метр железобетонных ограждений. В результате от угрозы селей и паводков защищены 4 тысячи 320 жилых домов и 1 тысяча 849 гектаров сельскохозяйственных угодий.

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