Мальчика, пострадавшего от нападения собак, прооперировали в Южной Корее

Шестилетний Умар из Бишкека, получивший тяжелые травмы головы после нападения собак, прошел лечение в Южной Корее и вернулся домой. Об этом сообщает южнокорейское издание The Financial News.

Инцидент произошел 1 апреля. Мальчик упал во двор соседнего дома, где на него набросились три крупные собаки. В результате у ребенка было повреждено примерно 80 процентов кожи головы, сильно искусаны руки и ноги.

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Семья рассматривала возможность лечения в Турции, но расходы на перелет и операцию оценивались примерно в $100 тысяч.

Как сообщает издание, в апреле медицинская команда из Южной Кореи приехала в Кыргызстан для обмена опытом с местными специалистами. Кыргызские врачи обратились к ним за помощью, и врачи приняли решение перевезти ребенка в Южную Корею. Мальчик прибыл в Южную Корею 9 июля.

Медики провели сложное лечение, включавшее пересадку кожи и постепенное расширение сохранившихся тканей головы.

29 сентября корейские врачи успешно провели реконструктивную операцию. Расходы на лечение полностью покрыли фонд Асан и медицинский центр. 15 октября Умар вернулся в Кыргызстан.