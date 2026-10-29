Число погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 64 человек. Не менее 200 человек пострадали.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3

«Число погибших в железнодорожной катастрофе возросло до 64», — проинформировал глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе.

Напомним, трагедия произошла на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия накануне утром.

По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что столкновение произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности.

Премьер-министр страны Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.