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Ранил таксиста ножом, отвез в больницу и угнал его машину

09:20, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Чуйской области задержали 19-летнего парня, подозреваемого в нападении на водителя такси. После ранения потерпевшего нападавший доставил его в больницу, а затем скрылся на его автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

По данным милиции, происшествие случилось возле одного из дачных массивов Сокулукского района. Неизвестный напал на таксиста С.А., 1982 года рождения, и нанес ему ранение острым предметом.

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Однако после нападения подозреваемый не сразу скрылся. Он сел за руль автомобиля потерпевшего, отвез раненого водителя в медицинское учреждение и оставил там. После уехал на его машине.

Информация о происшествии поступила в столичную милицию через службу «102».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД Ленинского района установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался гражданин Т.А., 2007 года рождения.

Молодого человека задержали и доставили в районное управление милиции.

Поскольку преступление произошло в Чуйской области, задержанного и собранные материалы передали сотрудникам областных органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

О состоянии пострадавшего таксиста и причинах нападения пока не сообщается.

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