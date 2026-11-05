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Легенда тенниса Рафаэль Надаль войдет в совет директоров ФК «Реал»

11:21, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Победитель 22 турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль станет членом совета директоров футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба ФК.

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 Отмечается, что совет директоров мадридского «Реала» предложил утвердить бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля в качестве одного из своих членов.

Рафаэль Надаль — почетный член «Реала». Он легенда большого тенниса.

«Обладая выдающимся послужным списком — 92 личных титула, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема», две золотые олимпийские медали, пять побед в Кубке Дэвиса в составе сборной Испании и статус первой ракетки мира, — Рафаэль Надаль имел поистине легендарную спортивную карьеру.

Тем не менее его личность — это нечто гораздо большее, чем просто спортивные достижения: его талант, постоянное стремление к самосовершенствованию, способность к самопожертвованию, дух соперничества, скромность, уважение к соперникам и товарищам по команде, а также чувство солидарности делают его примером для подражания как на корте, так и за его пределами. Все эти ценности являются неотъемлемой частью идентичности «Реала». Рафаэль Надаль воплощал и отстаивал их на протяжении всей своей спортивной карьеры, став кумиром для миллионов людей по всему миру», — говорится в заявлении клуба.

Рафаэлю Надалю 40 лет. Он является многолетним болельщиком «Реала».

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