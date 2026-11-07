В Бишкеке задержали мужчину, угрожавшего водителю маршрутки пистолетом

В Бишкеке задержали мужчину, который угрожал водителю маршрутного такси предметом, похожим на пистолет. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

По данным ГУВД, случай произошел у Восточного автовокзала — на пересечении улиц Осмонкула и Жибек Жолу. На записи видно, как мужчина достает из сумки пистолет и угрожает водителю.

Сообщается, что факт зарегистрировали в милиции Свердловского района, началась доследственная проверка. Личность мужчины установили: это гражданин 1979 года рождения. Его доставили в следственную службу районного управления внутренних дел.

Предмет, попавший на видео, изъяли. При осмотре выяснилось, что это сигнальный пистолет.