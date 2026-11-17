В Кыргызстане с начала года зарегистрировано 3 тысячи 649 различных происшествий, в результате которых погибли 302 человека. Об этом сегодня сообщил министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, несмотря на снижение общего количества происшествий по сравнению с прошлым годом, число погибших увеличилось на 24 человека.

По данным МЧС на 15 ноября 2026 года, материальный ущерб от зарегистрированных происшествий составил 1 миллиард 269 миллионов сомов.

Для сравнения: за аналогичный период 2025-го произошло 3 тысячи 816 происшествий, погибли 278 человек, а материальный ущерб достиг 1 миллиарда 735 миллионов сомов. Таким образом, количество происшествий сократилось на 167 случаев, а материальный ущерб уменьшился на 466 миллионов сомов.

Отдельно министр сообщил, что с начала этого года в стране зарегистрировано 42 чрезвычайные ситуации, в которых погибли 42 человека. Ущерб составил 468 миллионов 502 тысячи сомов.

За аналогичный период прошлого года произошло 14 чрезвычайных ситуаций, погибли 32 человека, а ущерб оценивался в 60 миллионов сомов.

С начала года в КР зарегистрировано 2 тысячи 709 пожаров — на 509 случаев меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Материальный ущерб от пожаров составил 1 миллиард 213 миллионов сомов, что на 518 миллионов ниже прошлогоднего показателя.

При пожарах погибли 22 человека против 46 в 2025 году. Еще 30 человек пострадали, пятерых удалось спасти.

По словам Канатбека Чыныбаева, с начала года подразделения МЧС спасли 428 человек. В 2025-м за аналогичный период помощь получили 368 человек.

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