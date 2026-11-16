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В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

10:37, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане с 16 по 19 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом сообщают синоптики.

В связи с выпавшими осадками и сложившейся лавинной обстановкой в горных районах республики ожидается сход снежных лавин.

Особую опасность представляет участок автодороги Каракол — Энильчек с 74-го по 90-й километр, проходящий через перевал Чон-Ашуу.

Кроме того, на горных дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат и гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Водителей призывают соблюдать повышенные меры безопасности при поездках через горные перевалы.

При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров. Штормовое предупреждение действует до 19 ноября включительно.

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