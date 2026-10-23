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Налогоплательщиков призвали проверить актуальность своих регистрационных данных

10:04, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает налогоплательщиков проверить актуальность своих регистрационных данных в кабинете налогоплательщика.

Проверку нужно провести юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в разделе «Сервисы», в формах № 24 и № 25.

При этом необходимо проверить следующие данные:

  • соответствие района налоговой регистрации месту фактического осуществления деятельности или месту нахождения имущества;
  • корректность отражения налогов и применяемых режимов налогообложения;
  • актуальность контактных и идентификационных данных.

В случае выявления несоответствий необходимо в кратчайшие сроки обратиться в соответствующий территориальный налоговый орган по месту регистрации для уточнения и корректировки сведений.

Индивидуальные предприниматели также могут воспользоваться онлайн-сервисом «Перерегистрация НП» в кабинете налогоплательщика. Пошаговая видеоинструкция по использованию сервиса доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=NmgvOs96JQQ

Отмечается, что неактуальные или некорректные регистрационные данные могут повлечь неправильное исчисление налоговых обязательств, применение мер налогового администрирования, в том числе ограничений по счетам, а также привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В целях предупреждения возможных спорных ситуаций и обеспечения корректного ведения налогового учета налогоплательщикам рекомендуется своевременно проверить и при необходимости актуализировать свои регистрационные данные.

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