КР поучаствовала в составлении доклада о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Члены Евразийского межправительственного совета от России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана представили доклад о возможных последствиях выхода Армении из состава ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что доклад включает информацию о принятых Арменией мерах, направленных на вступление в Евросоюз, анализ совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС (в частности, обязательств Армении в рамках членства в ЕАЭС и обязательств, связанных с вступлением в ЕС), информацию о правовых механизмах, призванных предотвратить риски, возникающие вследствие решения о вступлении в Европейский союз, а также оценки возможных последствий приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

В докладе также указано, что выполнение Арменией правил для членства в ЕС влечет нарушение обязательств перед ЕАЭС. И Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан вправе рассмотреть вопрос о приостановлении участия Армении в союзе.

Составители доклада также отметили, что приостановка членства Армении в ЕАЭС повлечет восстановление таможенного контроля и налогообложения, приведет к ужесточению условий трудовой миграции для граждан этой страны.

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Обращение с докладом направлено в Евразийскую экономическую комиссию для официальной передачи членам Высшего Евразийского экономического совета — премьер-министру Армении Николу Пашиняну, президенту Беларуси Александру Лукашенко, главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, лидеру Кыргызстана Садыру Жапарову и президенту России Владимиру Путину.

Напомним, 9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления государства в Европейский союз.