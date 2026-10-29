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24.kg

В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку прямо во время заседания

13:45, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Национальном собрании Армении сегодня произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и от оппозиционной фракции «Сильная Армения». Заседание парламента пришлось прервать, сообщает NEWS.am.

Конфликт вспыхнул во время обсуждения кандидатуры члена Счетной палаты. Депутат правящей партии Тарон Чахоян выступил с резкой критикой семьи руководителя оппозиционной фракции Нарека Карапетяна.

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В частности, парламентарий напомнил о скандальном заявлении двоюродного брата Карапетяна, который ранее предлагал создать отдельное министерство для удовлетворения потребностей женщин.

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В ответ Нарек Карапетян начал выкрикивать реплики со своего места, после чего направился к трибуне. Между депутатами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в рукоприкладство. К потасовке присоединились другие парламентарии.

В ходе конфликта Тарон Чахоян и депутат оппозиции Гарник Давтян начали обмениваться ударами. Другие участники заседания пытались разнять дерущихся.

Председательствовавший на заседании вице-спикер парламента Рубен Рубинян первоначально отказался объявлять перерыв, заявив, что происходящее должны увидеть все.

Однако после того, как драка приобрела массовый характер, заседание пришлось приостановить. В зал вызвали сотрудников службы безопасности.

По информации армянских СМИ, в результате потасовки несколько депутатов получили травмы.

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