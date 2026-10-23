Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

Армения сама де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что ОДКБ направляет документы на внутригосударственное согласование, в том числе и в Армению.

По каждому вопросу организация получает от Еревана ответ, что армянская сторона не участвует в обсуждении и принятии решений по этому вопросу, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате, пояснил глава ОДКБ.

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«Таким образом, Армения не препятствует работе ОДКБ. Поэтому, я думаю, тут как раз статья 25 [Устава ОДКБ]. В принципе они де-факто уже сами вышли», — заявил он.

Ранее Таалатбек Масадыков говорил, что вопрос о членстве Армении в ОДКБ может быть затронут в ходе предстоящего саммита в России. Он запланирован на 11 ноября и состоится в Москве.

Напомним, 9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления государства в Европейский союз.