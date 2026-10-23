USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

12:25, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Армения сама де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что ОДКБ направляет документы на внутригосударственное согласование, в том числе и в Армению.

По каждому вопросу организация получает от Еревана ответ, что армянская сторона не участвует в обсуждении и принятии решений по этому вопросу, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате, пояснил глава ОДКБ.

Читайте по теме
КР поучаствовала в составлении доклада о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

«Таким образом, Армения не препятствует работе ОДКБ. Поэтому, я думаю, тут как раз статья 25 [Устава ОДКБ]. В принципе они де-факто уже сами вышли», — заявил он.

Ранее Таалатбек Масадыков говорил, что вопрос о членстве Армении в ОДКБ может быть затронут в ходе предстоящего саммита в России. Он запланирован на 11 ноября и состоится в Москве.

Напомним, 9 января 2025 года правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления государства в Европейский союз.

Материалы по теме

КР поучаствовала в составлении доклада о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Служба протокола уволена. Пашинян назвал Жапарова президентом Казахстана

Бишкек и Ереван стали побратимами. Какие еще документы подписали КР и Армения

Армения и Кыргызстан намерены провести Дни культуры

Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром Армении: о чем говорили

В ОДКБ Центральную Азию назвали примером конструктивного сотрудничества

«Барьер-2026». Военнослужащие Кыргызстана отправились на учения в Беларусь

До формата СНГ/ШОС/ОДКБ расширят антитеррористическую работу в Содружестве

Военнослужащие Кыргызстана приняли участие в учениях ОДКБ

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18