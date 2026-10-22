На повышение социальных выплат в Кыргызстане потратят еще 7,6 миллиарда сомов

В Кыргызстане на повышение социальных пособий и денежных компенсаций с 1 января 2027 года потребуется дополнительно 7,6 миллиарда сомов из республиканского бюджета. Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров, вынесенном на общественное обсуждение.

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Документ разработан Министерством труда, социального обеспечения и миграции для реализации указа президента Садыра Жапарова от 21 октября 2026 года о повышении социальной защиты отдельных категорий граждан.

Согласно справке-обоснованию, по состоянию на 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 109 тысяч 516 получателей ежемесячных социальных пособий, 448 получателей дополнительных пособий и 34 тысячи 922 получателя ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот.

Повышение затронет людей с инвалидностью, детей, потерявших родителей или кормильца, пожилых граждан, матерей-героинь, ветеранов и другие льготные категории.

Кроме того, увеличатся выплаты пострадавшим и семьям погибших во время Аксыйских событий 17–18 марта 2002 года, событий апреля–июня 2010 года, а также вооруженных конфликтов в Баткенской области в 2021 году и Баткенской и Ошской областях в 2022 году.

Одновременно власти предлагают упростить порядок оформления дополнительных пособий. В частности, гражданам больше не потребуется самостоятельно предоставлять справку с места жительства или пребывания. Необходимые сведения государственные органы будут получать автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Также планируется объединить действующие правила назначения дополнительных пособий в единый порядок. Для этого предлагается отменить несколько ранее принятых постановлений, регулирующих аналогичные выплаты.

Министерству труда поручат до 30 декабря 2026 года произвести начисления за январь с учетом новых размеров пособий и компенсаций, чтобы выплаты по повышенным ставкам начались с 1 января 2027 года.

В справке-обосновании отмечается, что необходимость повышения связана в том числе с ростом цен на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства и другие товары первой необходимости, из-за чего снижается покупательная способность получателей социальных выплат.

Все дополнительные расходы предполагается финансировать из республиканского бюджета.

Проект постановления находится на общественном обсуждении. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года.