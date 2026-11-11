На перевале Тоо-Ашуу началась сильная метель

На 128–130-м километрах автодороги Бишкек — Ош, в районе перевала Тоо-Ашуу, началась сильная метель. Из-за непогоды видимость на дороге резко ухудшилась, движение большегрузных автомобилей затруднено.

Как сообщили дорожные службы, сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия № 9 работают в штатном режиме.

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За погодными условиями будут наблюдать в течение некоторого времени. Если метель не прекратится, для большегрузных автомобилей могут вновь ввести временные ограничения движения.

Водителей призывают соблюдать осторожность, снизить скорость и строго придерживаться Правил дорожного движения.