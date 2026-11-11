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24.kg

Из-за снегопада на перевале Тоо-Ашуу ограничили движение большегрузов

10:03, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане из-за снегопада и осадков на большинстве участков дорог проводятся работы по очистке от снега и обработке противогололедной смесью. На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение большегрузных автомобилей. Об этом 11 ноября сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

На автодороге Бишкек — Ош очистка от снега и посыпка песчано-соляной смесью ведутся на участках с 114-го по 138-й и со 198-го по 209-й километр. Движение транспорта открыто, проезд обеспечен.

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Ограничение для всех видов большегрузного транспорта на перевале Тоо-Ашуу действует с 06.00 11 ноября. Оно введено со стороны поста Сосновка из-за погодных условий.

На перевале Отмок также идет снег, дорожные службы проводят очистку проезжей части. Движение открыто. Вместе с тем на автодороге Суусамыр — Талас — Тараз введено временное ограничение для всех видов большегрузных автомобилей. Оно действует начиная с парковки для грузового транспорта «Алим» на 60-м километре дороги.

В Боомском ущелье идет дождь, однако дороги чистые и движение транспорта не ограничено.

Дорожные службы продолжают круглосуточно следить за состоянием трасс и проводить необходимые работы для обеспечения безопасности движения.

Минтранс призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать Правила дорожного движения, снижать скорость и с пониманием относиться к временным ограничениям.

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