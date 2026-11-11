На перевале Тоо-Ашуу сняли ограничения для движения большегрузов

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош сняли временные ограничения на движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Ограничения отменили сегодня, 11 ноября, с 11.00. Теперь проезд для грузового транспорта вновь разрешен.

Напомним, временный запрет ввели из-за погодных условий. Мера была направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение заторов. На посту Сосновка временно приостановили пропуск большегрузных автомобилей.

В настоящее время движение восстановлено.