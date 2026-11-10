В парке возле «Дордоя» сломаны больше половины фонарей

В Бишкеке в парке у рынка «Дордой» из 40 установленных фонарей уже сломали 21. Это больше половины освещения зоны отдыха. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

По словам очевидцев, проблемы не ограничиваются поврежденными фонарями. В парке сломали скамейки, а в водоеме скопился мусор.

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Горожане обращают внимание не только на необходимость бережного отношения к общественному имуществу, но и на качество выполненных работ по благоустройству.

Жители считают, что городские пространства должны не только строиться и открываться, но и своевременно обслуживаться, а поврежденные объекты — восстанавливаться.

Пока неизвестно, связаны ли повреждения фонарей и скамеек с действиями вандалов, некачественной установкой или другими причинами.

Официальных комментариев мэрии Бишкека о состоянии парка, причинах повреждений и сроках ремонта пока нет.

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