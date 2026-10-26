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24.kg

В «Ала-Арче» и других парках хотят ограничить поток туристов

17:24, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют значительно расширить площадь заповедников и природных парков, ограничить туристическую нагрузку на популярные маршруты и полностью отказаться от наличных расчетов при въезде на территории парков.

Проект концепции развития государственных природных заповедников и парков на 2026–2035 годы Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора вынесло на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, площадь особо охраняемых природных территорий предполагается увеличить с нынешних 11,8 процента территории страны до 20 процентов к 2030 году и до 30 процентов к 2035-му.

Расширять заповедные зоны планируют за счет высокогорных ледников, скальных территорий, земель государственного лесного фонда и неиспользуемых государственных участков. В документе особо подчеркивается, что продуктивные пастбища у местных сообществ изымать не будут, а традиционный выпас скота в буферных зонах сохранят.

Отдельное внимание уделено популярным туристическим направлениям. В парках «Ала-Арча», «Каракол», «Чон-Кемин» и «Кыргыз-Ата» отмечается чрезмерная нагрузка на туристические маршруты, вытаптывание растительности, загрязнение территории и стихийная установка палаток.

Для решения проблемы планируется установить допустимое количество посетителей на отдельных маршрутах, оборудовать экологические тропы и внедрить электронные билеты.

Оплату наличными на контрольно-пропускных пунктах намерены полностью отменить, заменив ее банковскими картами и QR-платежами.

Предусмотрено и техническое переоснащение природоохранных служб. В 2027–2029 годах планируется приобрести не менее 25 автомобилей повышенной проходимости, 15 беспилотников дальнего радиуса действия и фотоловушки со спутниковой связью. Егерей обеспечат планшетами для цифрового патрулирования.

Кроме того, в природных парках намерены обустроить 30 ключевых туристических маршрутов с навигацией и автономными экологическими туалетами, а в парках «Чон-Кемин» и «Хан-Тенири» построить модульные визит-центры.

Особое внимание уделят сохранению снежного барса, тянь-шаньского бурого медведя и других редких животных. Для их безопасной миграции планируется создать экологические коридоры на Тянь-Шане и Памиро-Алае.

При этом строительство капитальных объектов и передача земель заповедного фонда в частную собственность не допускаются. Частные инвестиции разрешат привлекать только для развития ограниченной туристической инфраструктуры в специально отведенных зонах.

Сегодня сеть особо охраняемых природных территорий Кыргызстана занимает около 2,36 миллиона гектаров. В стране действуют 10 государственных природных заповедников и 13 природных парков.

Реализация концепции рассчитана до 2035 года. Финансировать мероприятия предполагается за счет республиканского бюджета, собственных доходов природных парков и международных грантов.

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