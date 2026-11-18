25 ноября вводится в эксплуатацию новый следственный изолятор ГСИН № 21 (СИЗО-1). Об этом сообщили в ведомстве.

Сейчас СИЗО расположен в центре Бишкека на улице Кулатова, он функционировал с 1943 года. Новый следственный изолятор расположен в селе Нижний Норус (Төмөнкү-Норус) Иссык-Атинского района на территории бывшего учреждения № 50 ГСИН.

Отмечается, что комплекс построен с учетом современных строительных норм, требований безопасности, функциональных и режимных особенностей учреждения. Объект рассчитан на 1 тысячу 500 мест, общая площадь составляет 24 тысячи квадратных метров.

Также построены служебный жилой комплекс из двух корпусов на 48 квартир для сотрудников, спортивный зал, открытая спортивная площадка и парковка.

В ГСИН напомнили, что перенос следственного изолятора за пределы столицы осуществляется в рамках дорожной карты по переносу учреждений № 10, 21, 23 и 25 ГСИН, утвержденной 31 марта 2022 года.

Что будет с освободившимся в центре города участком, пока неизвестно. Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что ведется разработка плана застройки. После подготовки документа проект обещают представить общественности для открытого обсуждения.