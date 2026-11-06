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24.kg

На фоне экологического скандала в Кара-Балте назначили нового мэра

09:57, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кара-Балте, жители которой уже несколько месяцев жалуются на загрязнение воздуха промышленными предприятиями, назначен новый мэр. Город возглавил Асылбек Женишбек. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Сегодня нового градоначальника представили активу Кара-Балты.

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Назначение произошло на фоне обострившейся экологической ситуации в Кара-Балте. Жители неоднократно жаловались на смог, едкий запах и промышленные выбросы, обвиняя предприятия в загрязнении окружающей среды, а ответственные органы — в недостаточном контроле.

9 октября представители Министерства природных ресурсов сообщили о четырехкратном превышении уровня загрязнения воздуха в городе. Одним из основных источников выбросов специалисты назвали металлургический завод «Азия Сталь».

Позднее сотрудники службы экологического и технического надзора опломбировали плавильную печь предприятия и обратились в суд с требованием приостановить ее эксплуатацию.

Экологический скандал затронул и другие промышленные предприятия. В частности, жители жаловались на деятельность нефтеперерабатывающего завода «Джунда». На встрече с представителями властей они заявляли о неприятном запахе, проблемах со здоровьем и требовали принять меры.

До назначения Асылбек Женишбек, с 14 августа 2025 года, занимал должность главы государственной администрации Лейлекского района Баткенской области.

Он родился в 1988-м в Бишкеке, окончил Академию ФСБ России. В разные годы работал в ГКНБ, Министерстве энергетики, Министерстве природных ресурсов, Кыргызской геологической службе и других государственных структурах.

Предыдущий мэр Кара-Балты Алмазбек Исаков покинул должность в сентябре 2026 года. Он возглавлял город с 5 февраля. Официальные причины его ухода не сообщались.

При этом о связи назначения нового мэра с экологическими проблемами Кара-Балты официально не заявлялось.

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