«Черных больше нет». Мэр Чолпон-Аты о криминале и будущем курорта

Сто лет назад здесь было небольшое поселение на берегу Иссык-Куля. Сегодня Чолпон-Ата принимает миллионы отдыхающих, строит новые дороги, меняет облик центральных улиц и готовится стать круглогодичным курортом. Но за красивыми набережными и туристическими рекордами скрываются проблемы, которые копились десятилетиями: изношенные коммуникации, недостаток очистных сооружений, сезонная безработица и транспортные пробки.

В год своего столетия Чолпон-Ата переживает масштабную реконструкцию. В эксклюзивном репортаже 24.kg мэр Чолпон-Аты Рустам Кадыркулов показал, как меняется курорт, рассказал о криминальном прошлом города, признал проблемы с питьевой водой и объяснил, почему через несколько лет здесь можно будет жить и отдыхать круглый год.

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Вместе с представителями городских служб мы проехали по строительным площадкам, осмотрели новую объездную дорогу и узнали, каким власти видят главный курорт Иссык-Куля через 5 лет.

«Здесь даже растений не было». Мэр показывает новую объездную

Наш разговор начинается в дороге. Автомобиль движется по новому участку объездной магистрали. По сторонам — благоустроенные территории, молодые насаждения, ограждения. На первый взгляд может показаться, что так здесь было всегда.

Кадыркулов предлагает посмотреть внимательнее. «Вот элементарно эта часть, может быть, даже в прошлом году, если проезжали, видели: здесь просто каменистая почва была, никакого даже растения не было», — рассказывает он, показывая на территорию вдоль главной трассы.

Затем перечисляет, что изменилось: «Полностью мы озеленение сделали, автополив, ограждение. Здесь 6–7 разновидностей растений есть».

Для мэра это не просто несколько десятков деревьев вдоль дороги. Новая магистраль, по его мнению, должна дать развитие территориям, которые раньше фактически оставались на периферии городской жизни.

По пути обсуждаем, как строительство меняет окружающие кварталы. Там, где прежде были пустыри, постепенно появляется инфраструктура. Рядом с дорогой формируются новые точки притяжения для бизнеса и частной застройки.

Первые 10 километров объездной были открыты 31 августа — к Всемирным играм кочевников. Это позволило обеспечить более удобный подъезд к ипподрому, где проходили мероприятия.

Но дорожный проект пока не завершен. Впереди еще около 6 километров строительства. На отдельных участках уже уложен второй слой асфальта, работают дорожники и техника.

По информации руководителей проекта, магистраль будет четырехполосной, ширина дорожного коридора составит до 45 метров, а проезжей части — 26 метров. Полностью завершить работы рассчитывают к следующему летнему сезону.

Еще одна задача — вывести большегрузные автомобили за пределы центральных улиц Чолпон-Аты. Для туристического города, где летом движение порой превращается в сплошную пробку, это особенно важно.

В ходе поездки мэр отдельно поблагодарили местных жителей, которые пошли навстречу строителям. Некоторым пришлось освободить участки вдоль дороги, а отдельные собственники согласились предоставить часть своей земли для расширения магистрали.

«Никаких черных больше нет». Разговор о криминальном прошлом

Пока едем дальше, задаем мэру вопрос, который далеко не всегда звучит в официальных репортажах о развитии курорта.

— Раньше Чолпон-Ата славилась своим криминальным прошлым. Как сейчас обстоят дела? Кадыркулов отвечает сразу, практически не задумываясь. «А сейчас вообще даже намека нет на это. Можно прямо сказать уверенно, что никакого криминалитета, никаких таких, как говорят в народе, черных, как таковых нет», — заявляет мэр.

Переспрашиваем, действительно ли ситуация настолько изменилась. Градоначальник вспоминает, что прежде представители криминальной среды могли вмешиваться в деятельность предпринимателей и инвесторов.

«Мы тоже слышали до этого, как они вмешивались в деятельность коммерческих субъектов, деятельность всяких инвесторов», — говорит он.

По словам Кадыркулова, теперь подобные риски находятся на постоянном контроле: «Сейчас мы сами постоянно это контролируем с местными правоохранительными органами, с ГКНБ. Это постоянно на контроле держим. А таких намеков даже нет».

Заявление довольно категоричное, особенно если учитывать криминальную историю курортного региона.

Но мэр настаивает: времена, когда представители теневых структур могли оказывать влияние на городской бизнес, остались в прошлом.

Для Чолпон-Аты вопрос имеет и экономическое значение. Здесь рассчитывают привлечь новые инвестиции в гостиницы, рестораны, туристические объекты и строительство.

А инвесторам, помимо красивого расположения на берегу Иссык-Куля, необходимы гарантии безопасности бизнеса.

«К нам хотят переезжать жить». Почему Чолпон-Ата меняется

Следующая тема возникает неожиданно. Разговор заходит о школах.

«Школ хватает?» — спрашиваем мэра. «Школы, кстати, вот мы спускались сейчас, село Бактуу-Долоноту называется. С правой стороны, вот с левой стороны, там 4 гектара у нас есть. Мы сейчас планируем построить новую школу на 1 тысячу 200детей, — отвечает Кадыркулов. — На данный момент сейчас хватает, все достаточно. Но в перспективе уже надо с запасом брать, потому что даже мои знакомые многие просто хотят сюда переехать и жить».

И тут мэр фактически описывает новую модель развития Чолпон-Аты. Раньше сюда приезжали на лето. Сегодня все чаще рассматривают как место постоянного проживания.

«Здесь климат шикарный. Сейчас уже в ногу со временем все работают удаленно, онлайн. И как бы ни звучало это, но жилье еще доступно. Можно взять и в пансионатах, и в частных секторах. Без проблем можно приехать и жить вне сезона», — рассказывает градоначальник.

Спрашиваем о стоимости земли. Кадыркулов уточняет, что в отдельных районах участки площадью 4–5 соток начинаются примерно от 25 тысяч долларов. При этом конкретная стоимость зависит от расположения и характеристик недвижимости.

По его словам, изменилась и сама культура строительства. «Раньше все понимали, что к потоку туристов население готовилось только в летнее время. Все строились в летнее время, без отопления, без всяких утеплений. А сейчас уже капитально строится, уже можно здесь круглый год жить», — рассказывает мэр. Это одно из наиболее заметных изменений курортного города.

Чолпон-Ата постепенно перестает быть исключительно летним направлением.

Появляются утепленные дома, квартиры для постоянного проживания, объекты обслуживания, ориентированные не только на отдыхающих, но и на людей, которые хотят жить здесь постоянно.

«А сколько жителей сейчас?» — интересуемся у градоначальника.«По последним данным, 28 с половиной, плюс-минус», — говорит мэр.

И тут же объясняет, почему эта цифра не отражает реальную картину. «Многие сейчас повыкупали квартиры, дома и могут просто приехать жить без прописки. А те, которые постоянно находятся, они уже находятся в прописке».

По словам Кадыркулова, Бостери и Бактуу-Долоноту также входят в состав городской территории.

Именно поэтому строительство дорог, школ и инженерных сетей уже невозможно планировать только исходя из прежнего населения Чолпон-Аты.

«К сожалению, проблемы с водой есть. Надо открыто сказать»

После рассказов о новой дороге, озеленении и растущем интересе к недвижимости переходим к менее приятному вопросу: ас водой в Чолпон-Ате проблем нет?

Ответ градоначальника оказывается неожиданно откровенным:«К сожалению, есть. К сожалению, есть. Это надо открыто сказать».

Кадыркулов не пытается представить ситуацию благополучной. Напротив, признает: проблемы с питьевой водой сохраняются, особенно в прилегающих населенных пунктах.

«Сейчас мы планируем скважины именно для питьевой воды, резервуары поставить», — объясняет он.

Особенно сложная ситуация, по словам мэра, сложилась в Бактуу-Долоноту. «Чолпон-Ата более-менее. Вот именно Бактуу-Долоноту — там со времен Союза, оказывается, проблемы были».

Затем Кадыркулов вспоминает историю населенного пункта. По его словам, поселение возникло вокруг конезавода, а в нынешнем году отмечает столетие своей истории. За это время инфраструктура устарела. «Со времен создания не было капитального такого ремонта, оказывается. Все трубы уже в негодность пришли. Сейчас мы проект заказали», — говорит мэр.

Получается парадокс: рядом появляются новые гостиницы, благоустроенные улицы и туристические комплексы, а часть инженерных коммуникаций продолжает работать на сетях, заложенных десятилетия назад.

Кадыркулов объясняет, почему считает модернизацию водоснабжения первоочередной задачей:«Все мы выходцы из села, каждый из нас занимался земледелием и четко понимаем: прежде чем что-нибудь посадить, надо в первую очередь водоснабжение решить».

И продолжает: «Сколько бы ты растений ни посадил, если водоснабжения не будет, то этому грош цена».

По оценке градоначальника, на решение проблемы понадобится еще некоторое время. «Плюс-минус полтора-два года, я думаю, вообще — тут Чолпон-Ата, Бостери, Бактуу-Долоноту — с питьевой водой проблемы на 100 процентов решатся».

64,9 миллиона долларов на канализацию и очистные сооружения

Тема воды неизбежно приводит к другой болезненной проблеме Иссык-Куля — канализации. Здесь реализуется масштабный инфраструктурный проект при участии Азиатского банка развития общей стоимостью 64,9 миллиона долларов.

Средства предусмотрены на строительство и модернизацию очистных сооружений, канализационных насосных станций, коллекторов и связанную инфраструктуру. В рамках работ запланировано строительство более 6 километров канализационных сетей, а также строительство насосных станций.

Почему для Чолпон-Аты это особенно важно? Потому что туристический поток увеличивается быстрее, чем возможности старых коммуникаций.

Летом на побережье приезжают сотни тысяч отдыхающих, работают гостиницы, пансионаты, кафе и рестораны. Все это создает дополнительную нагрузку на водопровод и систему водоотведения.

По словам представителей местных властей, в ближайшие 1,5–2 года ситуацию намерены существенно изменить. Но речь не только об удобстве туристов. Современные очистные сооружения — один из ключевых элементов защиты экосистемы Иссык-Куля.

А значит, строительство канализации для города не менее значимо, чем появление очередной красивой набережной.

Три миллиона туристов. И это уже серьезная нагрузка

Когда разговор заходит о туристах, цифры звучат внушительно. По данным, приведенным во время поездки, в 2026 году регион посетили более 3 миллионов туристов.

В разгар сезона на отдельных пляжах одновременно находились десятки тысяч отдыхающих. Большую роль, по оценке представителей городской администрации, сыграли Всемирные игры кочевников.

Благодаря международному мероприятию Чолпон-Ата получила дополнительное внимание со стороны иностранных гостей. Только за летний сезон здесь состоялось более 48 крупных мероприятий.

Однако мэрии приходится решать и обратную сторону туристического успеха: вывоз мусора, работу коммунальных служб, транспортную нагрузку, парковки и благоустройство.

Кадыркулов возвращается к теме озеленения. «В этом году тоже очень большие денежные средства выделили на озеленение, ограждение, полив. Все это предусмотрено», — рассказывает он. По словам мэра, город постепенно переходит к более системному благоустройству.

Теперь задача не просто высадить растения перед очередным мероприятием, а обеспечить их постоянный полив и уход.

Именно поэтому вдоль новых дорог устанавливают системы автополива и обустраивают зеленые зоны.

Бюджет вырос почти вдвое. Откуда деньги?

Во время поездки обсуждаем и финансовые возможности города. По данным, представленным городской администрацией, в 2024 году бюджет Чолпон-Аты составлял 320 миллионов сомов.

Показатель, озвученный за 2025 год, — 465 миллионов сомов.

А нынешний год власти рассчитывают завершить с бюджетом около 600 миллионов сомов. Если план будет выполнен, задвагода городской бюджет увеличится почти в 1,9 раза.

Одним из факторов роста городские власти называют развитие предпринимательства и работу налоговых органов по учету коммерческих объектов.

Для курорта это особенно важно. Здесь работают гостиницы, пансионаты, рестораны, торговые точки, туристические компании. И чем больше экономическая деятельность выходит из тени, тем больше средств может поступать в местную казну.

Но даже растущего городского бюджета недостаточно для реализации всех инфраструктурных проектов.

Поэтому Чолпон-Ата активно использует государственные инвестиции и финансирование международных институтов развития.

Старое здание снесли. Что появится вместо него?

Отдельная часть нашей поездки посвящена обновлению городской застройки. В Чолпон-Ате демонтируют объекты, построенные еще в первой половине прошлого века.

Один из них, по информации представителей администрации, появился ориентировочно в 1930-х годах. За десятилетия здание утратило прежнюю функциональность и перестало отвечать современным требованиям.

Теперь на освобожденной территории планируется строительство пятиэтажного административного комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает подземный паркинг и помещения для различных городских функций.

Однако подобные преобразования ставят перед городом непростой вопрос.

Как сделать Чолпон-Ату современной, не потеряв ее историю?

Ведь курорт — это не только новое строительство. Это и здания, улицы, парки, которые десятилетиями формировали узнаваемый облик города.

Не только пляжи. Зачем Чолпон-Ате собственный горнолыжный курорт?

Есть еще одна проблема, с которой знаком практически каждый житель курортного региона. Летом — работа, туристы, аренда жилья, переполненные кафе. Осенью и зимой — резкое снижение деловой активности.

Эту зависимость от сезона городские власти рассчитывают постепенно преодолеть.

Один из перспективных проектов — горнолыжный курорт AK-ALA-TASH, который планируют развивать неподалеку от Чолпон-Аты.

Здесь предполагается создать инфраструктуру для зимнего спорта, горных прогулок, фрирайда и велосипедного туризма. Идея состоит в том, чтобы Иссык-Куль привлекал туристов не только теплым озером, но и зимним отдыхом.

Для города это означает дополнительные рабочие места, загрузку гостиниц в холодное время года и более равномерные доходы предпринимателей.

Однако успех такой модели будет зависеть и от того, насколько быстро удастся решить проблемы водоснабжения, канализации, транспорта и коммунальной инфраструктуры.

Без этого круглогодичный туризм рискует создать дополнительную нагрузку на уже существующие сети.

Через пять лет Чолпон-Ату будет не узнать?

В программе развития города — новые школы, спортивные комплексы, автовокзал, реконструкция парков, строительство туристической инфраструктуры. Часть объектов уже возводится, другие пока находятся на стадии проектирования.

Но самое интересное в нашем разговоре с Кадыркуловым — не перечень будущих строек. Мэр фактически описывает смену самой концепции города.

Чолпон-Ата больше не хочет быть местом, куда приезжают на двенедели летом. Она рассчитывает стать городом, где люди постоянно живут, работают удаленно, воспитывают детей, занимаются бизнесом и отдыхают независимо от сезона. А это требует совершенно другой инфраструктуры. Не только пляжей и гостиниц, но и школ, водопровода, канализации, дорог, рабочих мест и безопасности.

За день с Рустамом Кадыркуловым мы увидели строящиеся магистрали, благоустроенные территории и масштаб планируемых преобразований и услышали честные признания, которые редко встречаются в праздничных отчетах.

К своему 50-летию Чолпон-Ата подошла с заметными изменениями и планами на будущее. Хочется верить, что через пять лет сегодняшний юбилей будут вспоминать как время, когда город начал по максимуму использовать свои возможности. Ведь у него есть главное — Иссык-Куль, история, люди, которые любят это место.