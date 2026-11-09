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«Я не волшебник». Садыр Жапаров ответил на жалобы о вреде завода «Джунда»

09:49, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Жители Кара-Балты выразили обеспокоенность экологической ситуацией в городе и возможным влиянием нефтеперерабатывающего завода «Джунда» на здоровье населения. Этот вопрос подняли 8 ноября на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

Жительница города Гуланда Табалдиева рассказала, что местные жители жалуются на различные заболевания, которые они связывают с работой предприятия.

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По ее словам, среди населения встречаются случаи аллергии, выпадения волос и повышенного артериального давления. Женщина поинтересовалась, планируют ли власти закрывать завод или устанавливать дополнительные очистные системы.

В ответ Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстану необходимо развивать промышленность, а не закрывать действующие предприятия.

«Мы и так не можем увеличить количество заводов, а вы предлагаете их закрывать. Одни требуют строить заводы, фабрики, создавать рабочие места и превратить страну в Сингапур. Но как я это сделаю, если не буду строить предприятия? Я же не волшебник», — сказал президент.

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Он напомнил, что нефтеперерабатывающий завод «Джунда» работает с 2011 года, и подчеркнул стратегическую важность развития нефтепереработки для обеспечения страны собственными нефтепродуктами.

Глава государства не исключил возможности рассмотрения вопроса переселения жителей, если проблемы со здоровьем действительно связаны с близостью предприятия.

Позже на встрече житель села Новониколаевка Акжол Сатыбалдиев поднял вопрос экологической ситуации вокруг завода. По его словам, предприятие недостаточно занимается озеленением прилегающих территорий.

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Садыр Жапаров поручил местным властям совместно с представителями «Джунды» организовать посадку деревьев в населенных пунктах рядом с заводом. Он отдельно подчеркнул необходимость предусмотреть капельное орошение, чтобы высаженные деревья не засохли.

Данные о превышении допустимых выбросов и официальные заключения о влиянии предприятия на здоровье жителей в ходе встречи не приводились.

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