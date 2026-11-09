«Я не волшебник». Садыр Жапаров ответил на жалобы о вреде завода «Джунда»

Жители Кара-Балты выразили обеспокоенность экологической ситуацией в городе и возможным влиянием нефтеперерабатывающего завода «Джунда» на здоровье населения. Этот вопрос подняли 8 ноября на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

Жительница города Гуланда Табалдиева рассказала, что местные жители жалуются на различные заболевания, которые они связывают с работой предприятия.

По ее словам, среди населения встречаются случаи аллергии, выпадения волос и повышенного артериального давления. Женщина поинтересовалась, планируют ли власти закрывать завод или устанавливать дополнительные очистные системы.

В ответ Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстану необходимо развивать промышленность, а не закрывать действующие предприятия.

«Мы и так не можем увеличить количество заводов, а вы предлагаете их закрывать. Одни требуют строить заводы, фабрики, создавать рабочие места и превратить страну в Сингапур. Но как я это сделаю, если не буду строить предприятия? Я же не волшебник», — сказал президент.

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Он напомнил, что нефтеперерабатывающий завод «Джунда» работает с 2011 года, и подчеркнул стратегическую важность развития нефтепереработки для обеспечения страны собственными нефтепродуктами.

Глава государства не исключил возможности рассмотрения вопроса переселения жителей, если проблемы со здоровьем действительно связаны с близостью предприятия.

Позже на встрече житель села Новониколаевка Акжол Сатыбалдиев поднял вопрос экологической ситуации вокруг завода. По его словам, предприятие недостаточно занимается озеленением прилегающих территорий.

Садыр Жапаров поручил местным властям совместно с представителями «Джунды» организовать посадку деревьев в населенных пунктах рядом с заводом. Он отдельно подчеркнул необходимость предусмотреть капельное орошение, чтобы высаженные деревья не засохли.

Данные о превышении допустимых выбросов и официальные заключения о влиянии предприятия на здоровье жителей в ходе встречи не приводились.