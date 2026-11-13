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24.kg

От руководства завода «Джунда» потребовали сократить вредные выбросы

08:48, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам экологической обстановки вокруг нефтеперерабатывающего завода «Джунда».

Рассмотрены экологические проблемы, озвученные жителями Кара-Балты в ходе рабочей поездки Садыра Жапарова в Чуйскую область, ход модернизации завода и дополнительные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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Руководству завода поручено в кратчайшие сроки завершить мероприятия по сокращению вредных выбросов, обеспечить ввод установок по извлечению сероводорода, герметичность систем налива и слива нефтепродуктов, исключить несанкционированные сбросы сточных вод, а также обеспечить исполнение ранее выданных предписаний и приступить к озеленению прилегающей территории.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено проверить исполнение ранее выданных предписаний и обеспечить постоянный мониторинг промышленных выбросов и сбросов сточных вод с принятием необходимых мер при выявлении нарушений.

Бакыт Торобаев подчеркнул необходимость усиления контроля за исполнением поручений и строгого соблюдения требований экологического законодательства.

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