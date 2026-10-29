Заводские выбросы и здоровье людей: в Кара-Балте разбираются с экологией

Депутаты Жогорку Кенеша в Кара-Балте Чуйской области провели выездное заседание временной депутатской комиссии по изучению экологической безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ЖК, парламентарии во главе с председателем комиссии Махабат Мавляновой посетили несколько промышленных предприятий города, чтобы на месте изучить экологическую ситуацию.

В частности, нардепы побывали на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда», предприятии по производству металлической арматуры «Азия Сталь» и асфальтобетонном заводе «Суу 4».

Особое внимание уделили жалобам жителей на загрязнение атмосферного воздуха.

Ранее Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора провело проверку предприятия «Азия Сталь». По ее итогам работа печей завода была временно остановлена для приведения производства в соответствие с экологическими требованиями.

В настоящее время предприятие занимается модернизацией производства и улучшением системы фильтрации выбросов.

После посещения промышленных объектов депутаты провели встречу с жителями Жайылского района.

Горожане рассказали о проблемах загрязнения воздуха, возможном влиянии промышленных выбросов на здоровье населения и необходимости усиления экологического контроля за предприятиями.

Депутат Чолпон Эсенаманова отметила, что поднимает проблему смога в регионе с начала года. По ее словам, именно обращения жителей стали одной из причин создания временной парламентской комиссии.

Нардеп Улукбек Узакбаев подчеркнул, что экологическая ситуация в Жайылском районе остается проблемой на протяжении многих лет. «Наша работа должна иметь результат. Недостаточно просто поднять вопрос сегодня. Мы должны решать его системно, совместно с государственными органами», — заявил он.

В свою очередь депутат Бактыбек Чойбеков отметил, что улучшение экологической ситуации в Кара-Балте является прямой обязанностью Минприроды. Он подчеркнул, что здоровье граждан должно оставаться главным приоритетом, и призвал провести дополнительные проверки и заседания комиссии.

Председатель комиссии Махабат Мавлянова заметила, что проблемы загрязнения окружающей среды существуют не только в Кара-Балте, но и в других регионах Кыргызстана. По ее словам, для их решения необходимо учитывать обращения жителей, совершенствовать законодательство и усилить взаимодействие государственных органов.

Депутатская комиссия продолжит изучение экологических проблем и подготовку предложений по улучшению ситуации.

При этом в сообщении Жогорку Кенеша не уточняется, когда предприятие «Азия Сталь» сможет возобновить работу печей и какие конкретно нарушения выявлены во время проверки.