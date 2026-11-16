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Депутаты раскритиковали доклад вице-мэра Бишкека Атая Муратбек уулу

15:18, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутаты раскритиковали доклад вице-мэра столицы Атая Муратбек уулу. Об этом заявлено на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству при обсуждении исполнения постановления парламента от 5 октября 2023 года № 1481-VII «Об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов хаотичного строительства в Бишкеке и контролю исполнения градостроительного законодательства Кыргызской Республики».

Нардеп Бактыяр Калпаев отметил, что вице-мэр даже не смог нормально зачитать свой же доклад.

«Вы бы хоть подготовились, прочитали доклад тщательнее. Вы с трудом читаете. Сами понимаете, о чем говорите? Вы же вице-мэр, должны быть готовым отвечать на все наши вопросы, а вы даже прочитать свой доклад не можете нормально», — сказал он.

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 Депутат Максат Алымбеков спросил вице-мэра, где муниципалитет намерен строить новые многоуровневые парковки, чтобы решать вопросы пробок в городе. Атай Муратбек уулу ответил, что, согласно генплану, планируется строительство таких парковок, но не смог назвать конкретные локации.

Парламентарий также подверг критике подготовку вице-мэра к докладу.

Дастан Бекешев, который был членом депутатской комиссии, отметил, что Жогорку Кенеш предлагал ряд мер по решению вопросов хаотичного строительства в Бишкеке.

«Однако 80 процентов этих рекомендаций в постановлении не были исполнены. Уполномоченные органы не провели соответствующую работу», — добавил он.

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