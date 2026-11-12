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В Кара-Балте мужчину избили и угрожали ему. Милиция задержала подозреваемых

09:49, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кара-Балте задержали подозреваемых в хулиганстве после избиения мужчины. Видео происшествия распространилось в социальных сетях и вызвало общественный резонанс. Об этом сообщили в милиции.

По данным правоохранительных органов, 10 ноября в Жайылский РОВД обратился мужчина 1998 года рождения. Он сообщил, что в тот же день примерно в 20.30 на улице Энергетической гражданин по имени Б. избил его, причинил телесные повреждения, угрожал и оскорблял нецензурными словами.

Блок YouTube

Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях и стала предметом обсуждения.

По данному факту 11 ноября следственная служба Жайылского РОВД возбудила уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса.

В сообщении милиции говорится о задержании подозреваемых, однако их число, личности и процессуальный статус не уточняются. Также пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

Расследование продолжается.

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