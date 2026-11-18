Объем производства продуктов, напитков и табачных изделий в Кыргызстане за январь — октябрь 2026 года достиг 107,94 миллиарда сомов. Национальный статистический комитет зафиксировал увеличение выпуска продукции на 10,1 процента.

Отрасль показывает устойчивый рост благодаря внутреннему потребительскому спросу.

Кто лидирует по выпуску продуктов

Предприятия по производству продуктов с начала года выпустили продукции на 74,2 миллиарда сомов с годовым ростом на 11,9 процента.

На первом месте закрепилось производство хлебобулочных изделий и выпечки. За десять месяцев объем выпущенной продукции составил 20,08 миллиарда сомов и за год вырос на 19,7 процента.

Выпуск молока и молочных продуктов достиг 18,1 миллиарда сомов, увеличившись на 6,2 процента.

Мясная отрасль выпустила продукцию на 14,79 миллиарда сомов с ростом на 11,5 процента.

Переработка и консервирование рыбы показали наибольший рост, увеличившись в физическом выражении в 2,9 раза и достигнув 527,4 миллиона сомов.

HTML/iframe блок

Производство напитков в Кыргызстане достигло 33,68 миллиарда сомов. За год оно увеличилось на 7,2 процента. Основную долю тут составляют безалкогольные, а также минеральные и другие воды в бутылках — почти 25,4 миллиарда сомов.

Где произошло падение

Сокращение зафиксировано в производстве макаронных изделий, где объем выпуска продукции уменьшился до 1,26 миллиарда. По сравнению с прошлым годом — минус 16,8 процента.

Производство сахара составило 2,67 миллиарда с падением на 9,4 процента.

Какие регионы тянут переработку

Лидером по объему производства продуктов за 10 месяцев остается Бишкек — почти 47 миллиардов сомов. На втором месте остается Чуйская область — около 43,2 миллиарда с ростом на 11,7 процента. В остальных регионах производство гораздо меньше.