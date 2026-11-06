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24.kg

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

16:54, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в октябре 2026 года составил в среднем 133,9 пункта, снизившись на 1,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем. Об этом сообщили в ФАО.

Как отмечается, снижение котировок зерновых, молочной продукции и мяса из-за ослабления импортного спроса компенсировало рост цен на сахар и растительные масла. Октябрьское значение индекса на 5,9 процента выше уровня октября 2025 года, но осталась на 16,4 процента ниже рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Зерновые культуры

Индекс цен уменьшился на 4,5 процента по сравнению с сентябрем 2026 года. Мировые котировки пшеницы снизились после четырех месяцев роста на фоне сдержанного спроса и улучшения прогнозов урожая в Аргентине, хотя проблемы с логистикой в Черноморском регионе сдерживали падение.

Цены на кукурузу опустились с трехлетнего максимума благодаря поступлению нового урожая из США и ожиданию поставок из Южной Америки.

Сводный индекс цен на рис вырос на 1,6 процента из-за задержек уборки и плохих погодных условий.

Растительные масла

Индекс цен вырос на 0,3 процента к сентябрю из-за подорожания соевого и подсолнечного масел.

Мясо

Индекс цен снизился на 1,2 процента из-за удешевления свинины, баранины и говядины, при этом стоимость мяса птицы осталась стабильной.

Молочная продукция

Индекс цен сократился на 1,1 процента на фоне падения котировок сливочного масла и сыра.

Сахар

Цена на него растет четвертый месяц подряд, увеличившись за месяц еще на 6,6 процента, а к октябрю 2025 года — на 28,8 процента. Причина — дожди в Бразилии и опасения за урожай в Индии, Таиланде и ЕС.

Прогнозы производства и мировых запасов зерна

По данным ФАО, мировое производство зерна в 2026 году составит 2 миллиарда 999 миллионов тонн, что станет вторым показателем в истории после рекорда 2025 года. Урожай риса снизится на 2,5 процента и составит 552 миллиона тонн.

Мировое потребление зерновых в сезоне 2026–2027 годов вырастет на 0,2 процента и достигнет 2 миллиардов 971 миллиона тонн. Их запасы к концу сезонов в 2027 году увеличатся на 17,2 миллиона тонн, или 1,8 процента, главным образом за счет накопления пшеницы в России и Украине.

Продовольственная поддержка

Внешняя продовольственная помощь требуется 41 стране и территории, из которых 31 находится в Африке. В качестве главных причин нехватки продуктов эксперты называют вооруженные конфликты и климатические потрясения.

  • Индекс продовольственных цен ФАО выступает средневзвешенным показателем отслеживания международных цен на пять основных групп товаров на мировых рынках.

  • Рекордное значение индекса за всю историю наблюдений зафиксировали в марте 2022 года после резкого нарушения логистических цепочек и введения торговых ограничений во многих регионах мира.

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