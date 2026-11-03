Кушать все дороже: мясо, молоко и яйца в лидерах октябрьского роста цен
В октябре 2026 года на продовольственном рынке Кыргызстана отмечена смешанная ценовая динамика. Согласно данным Национального статистического комитета, в стране по-прежнему дорожают мясо и молочные продукты, проявился сезонный рост цен на овощи, а по ряду позиций произошла временная стабилизация.
Наиболее ощутимо за месяц подорожали молочные продукты и куриные яйца, средняя стоимость которых выросла на 2,5 процента и 2,1 процента. Мясо выросло в цене умеренно: баранина прибавила 1,1 процента, говядина — 0,8 процента.
При этом из всех товаров, по которым ведется мониторинг, подешевел только картофель. Связано это с его сезонным поступлением на рынки.
Набор продуктов: Бишкек против Оша
Для оценки стоимости жизни в двух крупнейших городах страны мы собрали базовую продуктовую корзину из 15 позиций (конину исключили из-за отсутствия данных по южной столице).
В октябре 2026 года сохранилась тенденция прошлого месяца: набор из 15 основных товаров в Оше по-прежнему дороже, чем в столице. Продукты в обоих городах подорожали умеренно.
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Бишкек. Стоимость товаров в октябре: 3 тысячи 122,4 сома (рост на 25,52 сома, или на 0,8 процента).
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Ош. Стоимость товаров в октябре: 3 тысячи 148,8 сома (рост на 24,41 сома, или на 0,8 процента).
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Разница между городами в октябре — в Оше набор дороже, чем в Бишкеке, на 26,4 сома.
Ценовой разрыв между двумя столицами за месяц незначительно сократился — на 1,11 сома из-за более динамичного роста цен на отдельные молочные продукты и овощи в Бишкеке.
При этом Ош занял лишь третье место в республике по стоимости корзины из 15 продуктов (без конины).
Топ-5 самых «дорогих» городов
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Нарын: 3 тысячи 210,5 сома (рост на 1 процент за месяц).
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Село Чаек: 3 тысячи 155,2 сома (рост на 0,9 процента).
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Ош: 3 тысячи 148,8 сома (рост на 0,8 процента).
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Бишкек: 3 тысячи 122,4 сома (рост на 0,8 процента).
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Манас: 3 тысячи 115,3 сома (рост на 0,8 процента).
Ценовые разрывы по регионам
Баранина (1 кг)
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максимум — 901,2 сома (Ош),
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минимум — 785 сомов (село Семетей).
Говядина (1 кг)
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максимум — 875,5 сома (Ош),
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минимум — 750 сомов (село Семетей).
Картофель (1 кг)
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максимум — 44,5 сома (Нарын),
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минимум — 28,5 сома (Талас).
Конина (1 кг)
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максимум — 855 сомов (Бишкек),
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минимум — 665 сомов (Манас).
Лепешка (1 кг)
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максимум — 149 сомов (Нарын),
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минимум — 85 сомов (село Семетей).
Молоко разливное (1 л)
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максимум — 83 сома (Баткен),
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минимум — 46,5 сома (село Семетей).
Мука пшеничная высшего сорта (1 кг)
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максимум — 86,5 сома (Манас),
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минимум — 61,5 сома (Нарын).
Мука пшеничная первого сорта (1 кг)
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максимум — 63,2 сома (Кара-Суу),
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минимум — 45,2 сома (Нарын).
Подсолнечное масло (1 л)
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максимум — 212,5 сома (село Чаек),
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минимум — 169,5 сома (Узген).
Рис длиннозерный (1 кг)
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максимум — 242 сома (село Чаек),
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минимум — 129 сомов (Узген).
Рис среднезерный (1 кг)
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максимум — 186,5 сома (Кара-Суу),
-
минимум — 91 сом (село Чаек).
Сахар-песок (1 кг)
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максимум — 92 сома (Кара-Суу),
-
минимум — 79,5 сома (Каракол).
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (1 кг)
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максимум — 130,5 сома (Кара-Суу),
-
минимум — 62 сома (Кара-Балта).
Чай зеленый (100 гр.)
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максимум — 127,5 сома (село Чаек),
-
минимум — 74 сома (Токтогул).
Чай черный байховый (100 гр.)
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максимум — 140,5 сома (Манас),
-
минимум — 81 сом (Раззаков).
Яйца куриные (10 шт.)
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максимум — 158,5 сома (Ноокат),
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минимум — 121,5 сома (Кербен).