Кушать все дороже: мясо, молоко и яйца в лидерах октябрьского роста цен

В октябре 2026 года на продовольственном рынке Кыргызстана отмечена смешанная ценовая динамика. Согласно данным Национального статистического комитета, в стране по-прежнему дорожают мясо и молочные продукты, проявился сезонный рост цен на овощи, а по ряду позиций произошла временная стабилизация.

Наиболее ощутимо за месяц подорожали молочные продукты и куриные яйца, средняя стоимость которых выросла на 2,5 процента и 2,1 процента. Мясо выросло в цене умеренно: баранина прибавила 1,1 процента, говядина — 0,8 процента.

При этом из всех товаров, по которым ведется мониторинг, подешевел только картофель. Связано это с его сезонным поступлением на рынки.

Набор продуктов: Бишкек против Оша

Для оценки стоимости жизни в двух крупнейших городах страны мы собрали базовую продуктовую корзину из 15 позиций (конину исключили из-за отсутствия данных по южной столице).

В октябре 2026 года сохранилась тенденция прошлого месяца: набор из 15 основных товаров в Оше по-прежнему дороже, чем в столице. Продукты в обоих городах подорожали умеренно.

Бишкек. Стоимость товаров в октябре: 3 тысячи 122,4 сома (рост на 25,52 сома, или на 0,8 процента).

Ош. Стоимость товаров в октябре: 3 тысячи 148,8 сома (рост на 24,41 сома, или на 0,8 процента).

Разница между городами в октябре — в Оше набор дороже, чем в Бишкеке, на 26,4 сома.

Ценовой разрыв между двумя столицами за месяц незначительно сократился — на 1,11 сома из-за более динамичного роста цен на отдельные молочные продукты и овощи в Бишкеке.

При этом Ош занял лишь третье место в республике по стоимости корзины из 15 продуктов (без конины).

Топ-5 самых «дорогих» городов Нарын: 3 тысячи 210,5 сома (рост на 1 процент за месяц). Село Чаек: 3 тысячи 155,2 сома (рост на 0,9 процента). Ош: 3 тысячи 148,8 сома (рост на 0,8 процента). Бишкек: 3 тысячи 122,4 сома (рост на 0,8 процента). Манас: 3 тысячи 115,3 сома (рост на 0,8 процента).

Ценовые разрывы по регионам

Баранина (1 кг) максимум — 901,2 сома (Ош),

минимум — 785 сомов (село Семетей).

Говядина (1 кг) максимум — 875,5 сома (Ош),

минимум — 750 сомов (село Семетей).

Картофель (1 кг) максимум — 44,5 сома (Нарын),

минимум — 28,5 сома (Талас).

Конина (1 кг) максимум — 855 сомов (Бишкек),

минимум — 665 сомов (Манас).

Лепешка (1 кг) максимум — 149 сомов (Нарын),

минимум — 85 сомов (село Семетей).

Молоко разливное (1 л) максимум — 83 сома (Баткен),

минимум — 46,5 сома (село Семетей).

Мука пшеничная высшего сорта (1 кг) максимум — 86,5 сома (Манас),

минимум — 61,5 сома (Нарын).

Мука пшеничная первого сорта (1 кг) максимум — 63,2 сома (Кара-Суу),

минимум — 45,2 сома (Нарын).

Подсолнечное масло (1 л) максимум — 212,5 сома (село Чаек),

минимум — 169,5 сома (Узген).

Рис длиннозерный (1 кг) максимум — 242 сома (село Чаек),

минимум — 129 сомов (Узген).

Рис среднезерный (1 кг) максимум — 186,5 сома (Кара-Суу),

минимум — 91 сом (село Чаек).

Сахар-песок (1 кг) максимум — 92 сома (Кара-Суу),

минимум — 79,5 сома (Каракол).

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (1 кг) максимум — 130,5 сома (Кара-Суу),

минимум — 62 сома (Кара-Балта).

Чай зеленый (100 гр.) максимум — 127,5 сома (село Чаек),

минимум — 74 сома (Токтогул).

Чай черный байховый (100 гр.) максимум — 140,5 сома (Манас),

минимум — 81 сом (Раззаков).