«Политика как оркестр». Эксклюзивное интервью спикера парламента Швейцарии

Швейцария готова расширять сотрудничество с Кыргызстаном в гидроэнергетике, предупреждении природных катастроф, финансовом секторе и сельском хозяйстве. Председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьер-Андре Паж в эксклюзивном интервью 24.kg рассказал о Кыргызстане, инвестициях, гидроэнергетике и сотрудничестве двух стран.

Швейцарский политик прибыл в Кыргызстан по приглашению «Коммерческого банка КСБ». При этом его визит оказался не только политическим, но и музыкальным. Пьер-Андре Паж возглавляет знаменитый швейцарский духовой оркестр La Landwehr de Fribourg с более 200-летней историей, который впервые выступил в Центральной Азии.

Дипломат рассказал, почему считает, что парламент похож на оркестр, чем Кыргызстан привлекателен для швейцарских инвесторов, почему будущее энергетики не стоит связывать исключительно с крупными плотинами и какие возможности для сотрудничества открывает кыргызстанское сельское хозяйство.

— Господин Паж, вы не впервые посещаете Кыргызстан. Какие впечатления произвела на вас наша страна?

— Прежде всего, я получил очень сильные впечатления от необыкновенного приема, который нам оказал кыргызский народ. Это действительно очень эмоциональный момент — чувствовать дружбу, которая совершенно естественно исходит от людей. Нас встретили с исключительным теплом.

— Вы одновременно занимаетесь политикой и музыкой. Что сложнее — руководить парламентом, где каждый играет свою партию, или оркестром, где все должны следовать одной партитуре? И чему политика могла бы научиться у хорошего оркестра?

— Прежде всего, нужно понимать, что в нашем оркестре почти все музыканты — любители. Профессионалом является только дирижер. Для остальных музыка — увлечение. Мы собираемся каждую неделю на репетиции, а затем вместе выступаем на различных мероприятиях.

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Связь между музыкой и политикой действительно существует.

Я председатель парламента, и передо мной находятся люди с совершенно разными взглядами и идеями. В оркестре тоже есть разные инструменты, каждый из которых звучит по-своему. Но все эти звуки необходимо объединить, чтобы получилось нечто красивое.

В политике происходит примерно то же самое. В музыке, когда кто-то играет слишком громко, ему говорят: piano — потише.

А в политике, когда кто-то говорит слишком громко, ему нужно сказать: «Пожалуйста, послушайте и других».

Думаю, именно здесь музыка и политика очень похожи.

— Кыргызстан стремится привлечь больше европейских инвестиций. Но инвесторов интересуют не только налоговые льготы, а также защита собственности, судебная система и предсказуемость правил. Как швейцарский бизнес оценивает Кыргызстан и что необходимо сделать, чтобы сюда приходило больше серьезного капитала?

— Сотрудничество между Швейцарией и Кыргызстаном имеет достаточно долгую историю. Швейцарские специалисты работают с вашей страной уже около 35 лет.

Сегодня наша задача — развивать эти отношения и помогать швейцарским инвесторам приходить в Кыргызстан.

« Я убежден, что у вашей страны действительно большой потенциал для развития. Пьер-Андре Паж

Например, Швейцария обладает серьезным опытом в гидроэнергетике. Кыргызстан тоже может значительно расширить использование своих гидроэнергетических ресурсов.

Кроме того, у наших стран есть общие проблемы, связанные с горным рельефом. Это обвалы, оползни и другие природные опасности.

Швейцария может поделиться технологиями предупреждения таких рисков, системами наблюдения и оперативного информирования населения.

Поэтому направлений, в которых мы можем укреплять сотрудничество, достаточно много. Здесь снова можно провести аналогию с музыкой: необходимо разговаривать друг с другом, находить точки соприкосновения и вместе двигаться вперед.

— У Кыргызстана и Швейцарии разные масштабы экономики, но обе страны горные и не имеют выхода к морю. Какой швейцарский опыт Кыргызстан мог бы перенять? И есть ли решения, которые не стоит просто копировать?

— Я бы, прежде всего, выделил опыт, связанный с использованием водных ресурсов и обеспечением безопасности в горных районах.

Но Швейцария не хочет приезжать в Кыргызстан и рассказывать вам, как вы должны жить и что делать. У вас трудолюбивый народ, который умеет хорошо работать. У нас есть определенные подходы и технологии, которые отличаются от ваших.

« Мы можем показать, как решаем те или иные задачи. А Кыргызстан определит, что из этого подходит вашей стране и что можно адаптировать к ее потребностям. Пьер-Андре Паж

Сотрудничество должно строиться именно таким образом — не через навязывание чужой модели, а через обмен опытом и поиск решений, которые принесут пользу обеим сторонам.

— Вы упомянули гидроэнергетику. На реке Турген в Кыргызстане уже реализуется проект малых ГЭС с участием швейцарского капитала. Почему именно это направление представляет интерес для Швейцарии?

— Здесь важно понимать одну вещь. Если у вас есть одна крупная энергетическая установка и она выходит из строя, возникает серьезная проблема: производство электроэнергии прекращается.

Поэтому очень важно иметь несколько небольших объектов, которые работают параллельно и дополняют друг друга.

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Если одна малая электростанция по какой-то причине перестает функционировать, остальные продолжают производить электричество. А если происходит серьезная авария на единственной большой плотине, последствия для энергоснабжения могут быть гораздо масштабнее.

Главная задача — обеспечить население надежным доступом к электричеству. Именно поэтому развитие сети малых гидроэлектростанций представляется мне перспективным направлением.

— Какие еще швейцарские проекты могут появиться в Кыргызстане? Где вы видите следующие крупные направления сотрудничества?

— Я бы выделил, прежде всего, гидроэнергетику и предупреждение природных катастроф.

В Швейцарии у нас есть опыт наблюдения за опасными природными процессами, в том числе за движением ледников. Когда специалисты видят, что ледник начинает смещаться и возникает опасность, население необходимо своевременно предупредить и при необходимости эвакуировать. Подобные системы можно внедрять и в Кыргызстане, чтобы предотвращать трагедии и сокращать последствия стихийных бедствий.

« Поэтому гидроэнергетика и предупреждение природных опасностей — два наиболее важных направления сотрудничества на сегодняшний день. Пьер-Андре Паж

Третье направление — финансовый сектор.

Швейцария уже представлена в Кыргызстане, в том числе через ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» со швейцарским капиталом, который успешно здесь работает.

Но я хотел бы добавить еще одну отрасль, которая мне особенно близка.

— Какую именно?

— Сельское хозяйство. По своему первоначальному образованию я фермер. Я сам занимался сельским хозяйством.

В Кыргызстане я увидел огромные пространства и прекрасные пастбища. В Швейцарии мы производим молоко и сыр. У нас накоплен большой опыт в этой сфере, есть эффективные технологии и хорошие результаты.

« Я думаю, мы могли бы помочь Кыргызстану развивать производство молока и сыра, повышать качество продукции и увеличивать объемы выпуска. Пьер-Андре Паж

Это позволило бы сельхозпроизводителям получать более высокие доходы. Как человек, который сам работал фермером, могу сказать: у Кыргызстана здесь определенно есть инвестиционный потенциал.

И я хотел бы еще раз подчеркнуть: Швейцария не стремится учить Кыргызстан, как ему следует поступать.

Мы можем поделиться своим опытом, показать, как решаем задачи у себя. А затем вместе определить, какие подходы можно применить в интересах вашей страны.

Именно так, на мой взгляд, должно развиваться сотрудничество между нашими государствами.