В Оше милиция установила личности двух молодых людей, один из которых предположительно пришел на торжество с пистолетом. Поводом для проверки стало видео, обнаруженное правоохранителями во время мониторинга социальных сетей.

Как сообщили в УВД Ошской области, по результатам проверки установили, что это молодые люди 2005 и 2004 годов рождения. Их доставили в следственную службу и допросили.

Изъятый пистолет направили на экспертизу. По предварительным данным, он конструктивно похож на настоящий пистолет Макарова, но может относиться к категории бесствольного огнестрельного оружия с ограниченным поражающим действием.

Сейчас милиция выясняет, откуда молодые люди получили оружие. По результатам проверки будет принято законное решение.